Giải mã

3 con giáp vượng tài nhất tháng 10, tiền bạc tăng như diều gặp gió

Tháng 10 được xem là thời điểm vàng son của 3 con giáp mệnh hút tiền. Mọi cơ hội phát tài đều tự tìm đến, mở đường cho sự thăng hoa tài vận.

Tuổi Thìn: Trời sinh khí chất cao quý, tài vận sâu rộng. Nhắc đến tài vận, không thể không kể tuổi Thìn. Trong 12 con giáp, rồng là sinh vật hư cấu duy nhất và cái khí chất thoát tục ấy là thứ không thể giả tạo.
Lúc trẻ, tuổi Thìn có thể chưa thấy rõ vận may của mình khi làm nhiều mà tiền vào ra liên tục. Nhưng đến tuổi trung niên, đặc biệt là sau 40, tài vận bắt đầu bừng nở. Không phải kiểu trúng lớn bất ngờ mà là “nước chảy đá mòn”, càng tích càng nhiều. Người khác kiếm được một, họ có thể biến thành hai.
Tuổi Thìn còn đặc biệt ở chỗ, họ có trực giác về tiền rất nhạy. Người khác thấy rủi ro, họ lại nhìn ra cơ hội. Tháng 10 này cũng là thời điểm vượng khí cho tuổi Thìn, dễ gặp cơ hội đầu tư, hợp tác thành công.
Chỉ có điều, tuổi Thìn thường hơi nôn nóng, thấy cơ hội là muốn lao vào ngay nên lời khuyên là nên bình tĩnh, tham khảo người đáng tin, đừng vội vã.
Tuổi Tỵ: Đầu óc sắc sảo, trời ban lộc dồi dào. Người tuổi Tỵ là con giáp tính toán giỏi nhất trong 12 con giáp, không phải theo nghĩa tiêu cực, mà là họ thông minh, có đầu óc chiến lược. Tài khí của họ được chuyển hóa, nên dễ gặp vận may trời ban, tức là tiền ngoài dự tính, như đầu tư, kinh doanh, trúng thưởng,...
Người tuổi Tỵ bề ngoài thường kín tiếng, không phô trương. Nhưng thật ra họ rất khéo léo trong việc giữ tiền và đầu tư phân tán, vừa an toàn vừa sinh lời.
Tuổi Tỵ còn có khả năng nắm bắt xu hướng cực kỳ nhanh. Khi người khác còn do dự, họ đã ra tay; đến khi người ta đổ xô vào, họ đã kịp rút lui. Trí tuệ này không phải học là được, đó là bản năng.
Tuổi Tỵ càng già càng có giá. Những mối quan hệ và kinh nghiệm tích lũy khi trẻ sẽ trở thành tài sản lớn lúc trung niên. Bước ngoặt tài vận thật sự đến sau tuổi 45 - khi mọi tích lũy dồn tụ và bừng nở. Đây là thời kỳ “khai vận”, không chỉ tiền tài mà cả danh vọng, địa vị đều thăng tiến.
Và nhớ nhé tuổi Tỵ cần nhớ thời điểm đó nên giữ sự ổn định, không phiêu lưu, biết trân trọng người giúp đỡ mình và quan trọng nhất là giữ sức khỏe.
Tuổi Hợi: Trời sinh phúc hậu, hậu vận đại phát. Cuối cùng là tuổi Hợi. Nhiều người nghĩ tuổi Hợi lười biếng, ham ăn nhưng thật ra lại là con giáp có phúc khí nhất.
Người tuổi Hợi có phúc phần dồi dào. Họ có thể không quá khôn khéo, nhưng vận may lại cực tốt. Việc người khác vật lộn mãi mới xong, họ làm nhẹ nhàng đã đâu vào đấy.
Tuổi Hợi còn có tâm thái dễ chịu, không quá so đo, không tranh giành. Chính cái “biết đủ” ấy lại khiến tài vận của họ ngày càng tốt. Tuổi Hợi cả đời thường vài lần gặp vận may bất ngờ như trúng thưởng - trúng số, nhận tiền từ người khác hay gặp cơ hội từ đâu tới.
Điều cần chú ý duy nhất là đừng quá cả tin. Tuổi Hợi dễ mềm lòng, dễ bị lừa nên gặp chuyện tiền bạc, hãy tỉnh táo hơn.
Thời điểm giao mùa thu - đông là lúc thích hợp để tuổi Hợi gửi tiết kiệm, mua sản phẩm tài chính an toàn, tránh đầu tư mạo hiểm. Họ hợp với kiểu “ăn chắc mặc bền”, giữ tiền chậm mà chắc. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)
Theo S.A/thanhnienviet
