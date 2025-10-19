Cuối năm, 3 con giáp dễ bị lừa tiền, một phút cả tin trả giá đắt

Hà Nội

Giải mã

Sao xấu chiếu mệnh khiến 3 con giáp này dễ gặp biến cố tài chính. Chỉ một quyết định vội vàng có thể khiến cả tháng lao đao, mất lộc tài.

Theo Như Anh/Phụ nữ số
Tuổi Dần: Nóng vội, dễ “vung tay quá trán”. Người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, thích thử thách và khá tự tin trong các quyết định. Nhưng cuối năm 2025, họ dễ rơi vào trạng thái “hào hứng đầu tư, nóng vội chi tiêu”, đặc biệt khi nghe người quen hoặc bạn bè giới thiệu “một cơ hội không thể bỏ lỡ”.
Dấu hiệu rõ nhất là: càng mệt mỏi hoặc áp lực công việc, họ càng dễ mua sắm để xả stress, hoặc rót tiền vào một thương vụ “nghe có vẻ ngon”.
Thực tế, 6 tháng cuối năm là thời điểm tiền vào dễ – tiền ra nhanh, nên chỉ cần vài lần chi thiếu tính toán là ví cạn lúc nào không hay.
Lời khuyên: Hãy giữ nguyên khoản tiết kiệm, không rút tiền cho đầu tư ngắn hạn hoặc “đánh nhanh thắng nhanh”. Nếu có hùn vốn, nên chọn người đáng tin, hợp đồng rõ ràng. Với tuổi Dần, tự kiểm soát cảm xúc khi nghe cơ hội “lợi nhuận cao” chính là cách giữ tài lộc.
Tuổi Mão: Dễ tin người, dễ bị “mượn ví”. Người tuổi Mão sống tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ, và không nỡ từ chối ai – nhất là người thân hoặc bạn bè lâu năm. Chính sự tử tế ấy khiến họ dễ rơi vào thế “mượn ví”, “bảo lãnh giúp”, “cho vay tạm”, mà không kịp cân nhắc rủi ro.
Cuối năm 2025, vận tài chính của tuổi Mão có dấu hiệu “hao nhẹ nhưng đều” – không mất lớn, nhưng tiền cứ trôi đi mà chẳng rõ vì sao.
Họ dễ chi tiêu cho người khác hơn cho mình: mời ăn, tặng quà, hoặc ứng tiền giúp ai đó trước rồi quên thu lại. Ngoài ra, người tuổi Mão cũng nên cẩn trọng khi mua hàng online hoặc tham gia nhóm đầu tư chung, vì dễ bị lôi kéo.
Lời khuyên: Trước khi giúp ai về tài chính, hãy nhớ: “giúp một lần dễ, giúp mãi thành gánh”. Nên có giấy tờ, tin nhắn xác nhận, hoặc đơn giản là từ chối khéo bằng câu: “Tớ đang kẹt kế hoạch chi tiêu cuối năm, để xem lại nhé”. Đôi khi, giữ ví cũng là cách giữ tình cảm.
Tuổi Hợi: Cảm xúc chi phối, mua sắm thiếu kìm hãm. Tuổi Hợi thường là nhóm “mua vì vui” chứ không hẳn vì cần. Cuối năm, với không khí lễ hội, sale sập sàn và hàng loạt “ưu đãi phút chót”, họ dễ rơi vào vòng xoáy chi tiêu cảm xúc: thấy giảm giá là mua, thấy bạn bè có là muốn sắm theo.
Kết quả: ví mỏng dần, tài khoản tụt mà vẫn không nhớ mình đã tiêu vào đâu. Nhiều người tuổi Hợi có xu hướng “chi cho cảm xúc, cắt ở thực tế”, dẫn tới thiếu hụt quỹ dự phòng đúng dịp Tết.
Ngoài ra, họ còn dễ bị lôi kéo đầu tư theo phong trào, kiểu: bạn mua coin thì mình cũng thử, bạn mua vàng thì mình mua theo.
Lời khuyên: Tuổi Hợi nên đặt ra “mức trần chi tiêu” cho từng tuần, chia ví thành 2 phần: một cho nhu cầu thực tế, một cho niềm vui nhỏ. Nếu có cảm giác muốn mua ngay, hãy đợi 24 giờ – 8/10 trường hợp sẽ nhận ra không còn muốn mua nữa. (*Thông tin mang tính chất tham khảo).
