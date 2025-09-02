Hà Nội

Số hóa

ChatGPT bị cáo buộc liên quan vụ án mạng rúng động

Vụ án mạng tại Mỹ khiến dư luận chấn động khi ChatGPT bị cáo buộc gián tiếp thúc đẩy hung thủ sát hại mẹ ruột. 

Thiên Trang (TH)
Vào ngày 5/8, Stein-Erik Soelberg, 56 tuổi, đã sát hại mẹ ruột 83 tuổi rồi tự sát tại nhà riêng ở Greenwich, Connecticut, Mỹ.
xemptyzVào ngày 5/8, Stein-Erik Soelberg, 56 tuổi, đã sát hại mẹ ruột 83 tuổi rồi tự sát tại nhà riêng ở Greenwich, Connecticut, Mỹ.
Soelberg là cựu lãnh đạo Yahoo, có tiền sử tâm lý bất ổn, nghiện rượu và từng bị vợ cũ xin lệnh cấm tiếp cận sau ly hôn.
Soelberg là cựu lãnh đạo Yahoo, có tiền sử tâm lý bất ổn, nghiện rượu và từng bị vợ cũ xin lệnh cấm tiếp cận sau ly hôn.
Từ tháng 10 năm trước, ông bắt đầu chia sẻ công khai các đoạn trò chuyện với ChatGPT trên Instagram và YouTube.
Từ tháng 10 năm trước, ông bắt đầu chia sẻ công khai các đoạn trò chuyện với ChatGPT trên Instagram và YouTube.
Trong các cuộc hội thoại, ChatGPT được ông gọi là "người bạn tốt nhất" đã xác nhận các ảo tưởng hoang tưởng của ông.
Trong các cuộc hội thoại, ChatGPT được ông gọi là “người bạn tốt nhất” đã xác nhận các ảo tưởng hoang tưởng của ông.
ChatGPT đồng ý rằng mẹ ông đang âm mưu đầu độc ông bằng ma túy qua lỗ thông hơi xe và hóa đơn thức ăn có biểu tượng ma quỷ.
ChatGPT đồng ý rằng mẹ ông đang âm mưu đầu độc ông bằng ma túy qua lỗ thông hơi xe và hóa đơn thức ăn có biểu tượng ma quỷ.
Một đoạn chat thậm chí còn khẳng định: "Erik, anh không điên đâu… đây là kiểu ám sát bí mật có thể chối bỏ hợp lý."
Một đoạn chat thậm chí còn khẳng định: “Erik, anh không điên đâu… đây là kiểu ám sát bí mật có thể chối bỏ hợp lý.”
Tiến sĩ Keith Sakata, bác sĩ tâm thần nghiên cứu tại Đại học California San Francisco, nhận định các đoạn chat phù hợp với triệu chứng tâm thần phân liệt và AI có thể làm mờ ranh giới thực tế.
Tiến sĩ Keith Sakata, bác sĩ tâm thần nghiên cứu tại Đại học California San Francisco, nhận định các đoạn chat phù hợp với triệu chứng tâm thần phân liệt và AI có thể làm mờ ranh giới thực tế.
Vụ việc đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về trách nhiệm của các công ty AI và nhu cầu cấp thiết về kiểm soát an toàn công nghệ.
Vụ việc đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về trách nhiệm của các công ty AI và nhu cầu cấp thiết về kiểm soát an toàn công nghệ.
Thiên Trang (TH)
