Motorola Razr V3 giấc mơ một thời của 8x, 9x

Số hóa

Motorola Razr V3 từng là biểu tượng thời trang và công nghệ, chiếc điện thoại khiến cả thế hệ 8x, 9x khao khát sở hữu, nay trở lại với diện mạo mới.

Thiên Trang (TH)
Năm 2004, Motorola Razr V3 ra mắt và lập tức trở thành biểu tượng của một thời đại.
Thiết kế siêu mỏng, nắp gập sành điệu cùng bàn phím kim loại sáng xanh khiến Razr V3 nổi bật giữa rừng điện thoại dày cộm lúc bấy giờ.
Thế hệ 8x, 9x hẳn không quên cảm giác gập máy nghe tiếng “tách” đầy kiêu hãnh.
Sở hữu Razr V3 đồng nghĩa với việc trở thành tâm điểm, như một tuyên ngôn thời trang và địa vị.
Chiếc điện thoại này còn được trang bị những công nghệ “xịn sò” nhất thời điểm đó như camera VGA, Bluetooth, màn hình sắc nét và kết nối toàn cầu.
Motorola đã bán hơn 130 triệu chiếc V3 trước khi ngừng sản xuất, biến nó thành huyền thoại trong làng di động.
Hai mươi năm sau, Razr trở lại với phiên bản màn hình gập hiện đại, giữ trọn tinh thần cổ điển nhưng khoác lên sức mạnh Android.
Với Gen Z, Razr V3 có thể xa lạ, nhưng với 8x, 9x, nó mãi là biểu tượng tuổi trẻ và hoài niệm khó quên.
Thiên Trang (TH)
