Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân vụ sạt lở công trường thủy điện

Trưa 17/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất xảy ra tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A, thuộc địa bàn bản Lản Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ. Họ gồm Phàn Lao Lở (16 tuổi), Lý Láo San (17 tuổi), chị Tẩn U Mẩy (41 tuổi), chị Tẩn Sự Mẩy (39 tuổi, đểu trú tại tỉnh Lai Châu). Thi thể các nạn nhân được tìm thấy sau nhiều giờ lực lượng cứu hộ khẩn trương đào bới, tìm kiếm trong điều kiện mưa nhiều, địa hình hiểm trở, đất đá sạt lở phức tạp.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 16/5, tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A, 9 công nhân thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dũng Phúc Lộc (trụ sở tại tỉnh Nghệ An) đang làm việc thì bất ngờ đất đá từ taluy dương đổ ập xuống. Vụ sạt lở khiến 5 người bị vùi lấp, mất tích và 4 người bị thương. Nguyên nhân gây sạt lở bước đầu được xác định là do mưa to kéo dài nhiều ngày khiến nền đất tại khu vực taluy dương mất liên kết. Thời điểm xảy ra tai nạn, nhóm 9 công nhân đang thi công hạng mục xúc cát, dọn hố móng để nắn dòng suối Tả Páo Hồ, phục vụ công tác chuẩn bị xây dựng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Khoảng 150 người thuộc các lực lượng gồm công an, quân đội, y tế, dân quân và công nhân địa phương được huy động đến hiện trường.

Các đơn vị nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, sử dụng các phương tiện cơ giới kết hợp với thủ công để tiếp cận khu vực sạt lở, trong điều kiện mưa lớn và nguy cơ tiếp tục sạt trượt rất cao. Công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A là một phần trong cụm dự án thủy điện do Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện HPL – thành viên của Tập đoàn Kosy – làm chủ đầu tư.

Dự án này từng được ký hợp đồng tín dụng gần 600 tỷ đồng với Ngân hàng Agribank Lai Châu vào tháng 10/2023 để phục vụ xây dựng và vận hành. Những cảnh báo về mức độ an toàn vào mùa mưa từng được đặt ra đối với việc thi công trong điều kiện địa hình miền núi hiểm trở, dễ sạt lở.

