Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP. Huế đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích ở cửa biển Thuận An, cách vị trí xảy ra sự việc 50 m.

Ngày 5/5, thông tin từ UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích sau khi nhảy xuống khu vực cửa biển Thuận An.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 3/5, tại cầu vượt cửa biển Thuận An, một người đàn ông bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy màu đen đỏ, cùng một đôi giày và một chiếc quần dài để lại trên cầu.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Được biết, nạn nhân là ông L.T (47 tuổi, ngụ phường Phong Quảng), không có việc làm ổn định, không có nơi ở cố định.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ đã nỗ lực triển khai tìm kiếm.

Đến khoảng 5h ngày 5/5, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 50 m về phía bờ kè cửa biển Thuận An.

Hiện, các đơn vị liên quan đang hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.