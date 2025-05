Tìm thấy thi thể 2 mẹ con gặp nạn mất tích trên sông Hồng

Ngày 19/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tân (SN 1983), trú tại đường Trần Khát Chân 1, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại khoản 1, Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đọc các quyết định đối với Nguyễn Văn Tân (áo kẻ)