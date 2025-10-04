Hà Nội

Xã hội

Tìm thấy thêm 2 thi thể vụ 4 người bị vùi lấp ở Tuyên Quang

Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ 4 người trong một gia đình ở thôn Má Lầu A (Tuyên Quang) bị vùi lấp.

Khánh Hoài

Thông tin mới nhất về vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang, vào lúc 8h30 ngày 4/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm được thi thể 2 nạn nhân là cháu V.X.H (sinh năm 2023) và cháu V.M.H (sinh năm 2024).

a.jpg
Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường.

Trước đó, ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên là chị H.T.D. (sinh năm 1980). Như vậy, tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình tại thôn Má Lầu A (xã Lũng Cú).

cats.jpg

Tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 30/9, vạt đồi cao vài chục mét từ phía sau khu dân cư thôn Mã Lầu A (xã Lũng Cú) bất ngờ sạt xuống, vùi lấp 6 ngôi nhà và 4 nạn nhân trong một gia đình. Các nạn nhân gồm anh V.C.S. (sinh năm 1982), chị H.T.D. (sinh năm 1980) cùng 2 cháu nhỏ là V.X.H. (sinh năm 2023) và V.M.H. (sinh năm 2024).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Đến sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên là chị H.T.D.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mặc dù trời mưa rất to, lượng đất đá vẫn tiếp tục đổ về, nhưng các lực lượng chức năng vẫn tích cực triển khai phương án tìm kiếm người mất tích.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hoàn lưu bão số 10 gây sạt lở ở đèo Ô Quy Hồ gây hư hỏng nhiều xe ô tô.

