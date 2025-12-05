Hà Nội

Tiktoker Việt Phương Thoa khoe dáng cuốn hút bên núi Phú Sĩ

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Việt Phương Thoa khoe dáng cuốn hút bên núi Phú Sĩ

Hot Tiktoker Việt Phương Thoa vừa khiến netizen 'đứng ngồi không yên' khi tung loạt ảnh check-in đầy ấn tượng bên ngọn núi biểu tượng của Nhật Bản - Núi Phú Sĩ.

Trầm Phương
Với phong cách thời trang vừa ấm áp lại vừa tôn dáng, Việt Phương Thoa đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ giữa thiên nhiên hùng vĩ trong loạt ảnh vừa mới đăng tải. (Ảnh: IGNV)
Trong chuyến du lịch Nhật Bản lần này, Việt Phương Thoa đã khéo léo lựa chọn trang phục vừa hợp với khí hậu se lạnh, vừa khoe trọn vẻ đẹp hình thể. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện một chiếc áo len trễ vai màu kem nhạt, giúp tôn lên bờ vai thon thả và vẻ ngoài nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Một chiếc mũ len cùng tông màu không chỉ giữ ấm mà còn tạo điểm nhấn thời trang cực kỳ đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Kết hợp với quần short tối màu và đôi boots lông cao cổ màu trắng, set đồ của Phương Thoa mang đến sự giao thoa độc đáo giữa nét gợi cảm và phong cách mùa đông năng động. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh được chụp tại một trong những khu vực quanh Núi Phú Sĩ, nơi có góc nhìn tuyệt đẹp ra ngọn núi lửa phủ tuyết trắng (Ảnh: IGNV)
Dù là ảnh chụp toàn thân, cận cảnh, hay selfie, Việt Phương Thoa đều thể hiện thần thái tự tin, cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Các bức ảnh giữa ánh nắng chiều vàng rực rỡ lấp lánh tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng lãng mạn và nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều người đã để lại những bình luận xuýt xoa: "Đẹp quá chị yêu ơi", "đẹp điên", "đỉnh quá trời". (Ảnh: IGNV)
Đây là khoảng thời điểm lý tưởng nhất để ngắm núi Phú Sĩ rõ nhất cho những tín đồ du lịch vì không khí trong lành và ít mây, mặc dù thời tiết lạnh giá đầu đông. (Ảnh: IGNV)
#Việt Phương Thoa #núi Phú Sĩ #du lịch Nhật Bản #thời trang #ảnh đẹp #du lịch

