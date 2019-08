Vì sao bào ngư là món xa xỉ, chẳng phải nhà giàu nào cũng dám ăn?

Trong văn hóa của một số quốc gia Phương Đông như Trung Quốc, Hàn Quốc, bào ngư được xem là món ăn bổ dưỡng, mang lại may mắn. Bởi thế, bào ngư thường xuất hiện trong các dịp lễ Tết, lễ kỷ niệm đám cưới, hay bữa tối đoàn viên của cả gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để thưởng thức bào ngư bởi nó có giá vô cùng đắt đỏ, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/kg. Vậy, tại sao bào ngư lại có giá đến vậy? Một trong những lý do giải thích cho sự đắt đỏ của bào ngư là được thu hoạch bằng tay, khiến năng suất không cao. Thêm nữa, bào ngư chỉ xuất hiện dưới đáy biển, người thợ phải lặn sâu xuống nước để tìm và nhặt chúng. Công việc này không chỉ mất thời gian mà còn rất nguy hiểm. Thợ lặn phải chịu sự đe dọa của cá mập và các sinh vật biển khác. Đã có những trường hợp thợ lặn thiệt mạng trong khi cố gắng thu hoạch bào ngư. Một lý do nữa là số lượng bào ngư hạn chế. Chúng chỉ có thể sống ở vùng biển lạnh, nơi sóng mạnh, có đá ngầm như Úc, New Zealand, Nhật Bản và phía tây của Bắc Mỹ. Trước sự nóng lên toàn cầu dẫn đến nhiệt độ nước biển tăng, số lượng bào ngư còn có thể giảm hơn nữa. Do bị đánh bắt quá mức trên phạm nên nhiều vùng, quốc gia đã có những quy định khắt khe trong việc thu hoạch bào ngư. Chẳng hạn như giới hạn chỉ được khai thác trong một giờ vào 4 buổi sáng thứ bảy giữa tháng 12 và tháng 2… hoặc quy định vùng được lặn bắt bào ngư, sản lượng tối đa mỗi người được khai thác… Video: Mô hình nuôi bào ngư xuất khẩu. Nguồn: Onggiau.

