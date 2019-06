15 quả vải tại Nhật Bản có giá 1 triệu đồng

Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 là thời điểm bắt đầu vào vụ thu hoạch vải thiều tại các tỉnh phía Bắc. Theo người dân, số lượng vải thiều năm nay giảm mạnh nhưng bù lại giá bán được đẩy lên cao. Ảnh: Facebook. Tại một số điểm thu mua vải ở Lục Ngạn (Bắc Giang), vải thiều được bán buôn với giá dao động từ 30.000 – 45.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái. Ảnh: Facebook. Vải thiểu tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội có giá từ 45.000 - 55.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook. Tuy nhiên, mức giá này vẫn không thấm vào đâu so với giá vải thiều bán ở siêu thị Nhật Bản. Một khay vải thiều (12 quả) có giá tới 430.000 đồng. Ảnh: Vietnamnet. Một người Việt tại Nhật Bản cũng từng chia sẻ hình ảnh 15 quả vải thiều bên đất nước mặt trời mọc có giá gần 1 triệu đồng khiến nhiều người kinh ngạc. Ảnh: Facebook. Vụ vải thiều năm 2017, vải Hải Dương ở Australia cũng được bán với giá cao gấp 8 lần so với trong nước, khoảng 400.000 đồng/kg. Ảnh: Baohaiduong. Pháp cũng là quốc gia có nhu cầu tiêu thụ vải thiều lớn, tập trung chủ yếu trong Cộng đồng gốc Á sinh sống tại Paris. Ảnh: Tasteofhome. Vải Việt Nam sang Pháp theo đường phi mậu dịch của tiếp viên hàng không. Giá bán buôn khoảng 2,5 - 3 euro/kg (65.000 - 80.000 đồng/kg); Giá bán lẻ 4 - 5 euro/kg (105.000 - 130.000 đồng/kg). Ảnh: Vneconomy. Tại Anh, quả vải tươi trong các siêu thị đóng thành túi/hộp khoảng 300-400gr, giá trung bình khoảng 5-7 bảng Anh/kg, tương đương khoảng 150.000-200.000 đồng. Ảnh: Phapluatsansinh. Tuy nhiên các sản phẩm này xuất xứ được phần lớn từ các nước như Mexico, Nam Phi, Madagascar, Israel, Trung Quốc. Ảnh: Doanhnhavietuc. Giá bán lẻ vải thiều tươi (nguyên quả) bình quân tại một số siêu thị ở Thụy Điển vào khoảng 55 - 60 Cuaron Thụy Điển/kg (tương đương 7 USD/kg hay 165.000 đồng/kg). Ảnh: Dân Viêt. Video: Bài thuốc hay từ quả vải. Nguồn: Youtube.

