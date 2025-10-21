Hà Nội

Kinh doanh

Tiết lộ thói quen hàng ngày của người trúng Vietlott tiền tỷ

Những người trúng Vietlott vài tỷ đến vài chục tỷ có thói quen mua xổ số hàng ngày, nhiều người chọn số ngẫu nhiên, cũng có người ngồi lọc và luận số.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Mới đây, anh N.V.M ở Thanh Hóa bất ngờ trúng giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá 36,7 tỷ đồng của Vietlott.

Anh M nhận được tin nhắn trúng thưởng khi đang trên đường đi công việc về nhưng anh không để ý đến giá trị trúng. Lúc về đến nhà, anh kiểm tra tin nhắn và dãy số trúng thưởng thì biết mình đã trúng Jackpot 1 Power 6/55. Khi biết tin trúng độc đắc gần 37 tỷ đồng, cả nhà anh M mất ngủ cả đêm đó.

xo-so1.jpg
Anh N.V.M (áo xanh đen bên trái) nhận giải Jackpot 1 Power 6/55. Ảnh: Vietlott

Theo chia sẻ của anh M, anh có thói quen mua khoảng 3-4 tấm vé số mỗi ngày và lựa chọn số ngẫu nhiên. Dãy số trúng thưởng là dãy số ngẫu nhiên anh chọn cho ngày hôm đó.

Trước đó, ngày 22/7/2025 tại TP HCM, Vietlott trao giải Jackpot 1 trị giá gần 345 tỷ đồng – mức thưởng cao nhất trong lịch sử xổ số Việt Nam cho người chơi may mắn là anh N.P.

Là người chơi thường xuyên các sản phẩm xổ số tự chọn, anh N.P giữ thói quen chỉ mua 1-2 bộ số mỗi ngày. Khi giải Jackpot lên cao, anh N.P cũng mua nhiều hơn nhưng tự đặt giới hạn cho bản thân là không quá 5 bộ số mỗi lần.

xo-so0.jpg
Ảnh minh họa

Tháng 7/2025, anh C.S.Y, một người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP HCM đã trúng Jackpot 2 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng 1212. Giải thưởng trị giá hơn 32 tỷ đồng.

Anh C.S.Y cho biết sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 3 năm và thường xuyên mua các sản phẩm xổ số của Vietlott, đặc biệt là Power 6/55 và Mega 6/45, với mức chi khoảng 50.000 đến 100.000 đồng mỗi lần. Anh C.S.Y tin rằng việc trúng thưởng là sự kết hợp của may mắn và kiên trì.

Hồi tháng 2, anh T.N, một khách hàng tại TP. HCM đã may mắn trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 8,6 tỷ đồng. Anh T.N tham gia dự thưởng qua số thuê bao Viettel và đăng ký tại TP HCM.

Không chọn số một cách ngẫu nhiên, anh T.N có cách chơi khá cẩn thận. Anh T.N tiết lộ: “Có những hôm tôi ngồi lọc và luận số, chọn nhiều lần từng cặp số trước khi mua vé”.

Là một người chơi thường xuyên, anh T.N xem việc mua vé số như một hình thức giải trí mỗi ngày. Mỗi lần anh mua khoảng 6 vé hoặc có Jackpot to thì sẽ mua bao 7 để có thêm cơ hội trúng thưởng.

