Tiết lộ sốc về loài côn trùng mang tên nước Mỹ, sống dai nhất quả đất

Bị con người ghét bỏ suốt nhiều thế kỷ, gián Mỹ lại là một trong những sinh vật có khả năng tồn tại đáng kinh ngạc nhất hành tinh.

Thanh Bình (tổng hợp)

Gián Mỹ (Periplaneta americana) là một trong những loài côn trùng quen thuộc và “tai tiếng” nhất thế giới. Dù tên gọi gắn với nước Mỹ, nguồn gốc thực sự của nó nhiều khả năng lại đến từ châu Phi nhiệt đới trước khi lan rộng toàn cầu theo các tuyến hàng hải từ hàng trăm năm trước. Ngày nay, loài gián này xuất hiện ở khắp nơi có khí hậu ấm áp, từ cống ngầm đô thị, nhà kho đến các thành phố đông dân trên toàn thế giới.

Ảnh: vista.gov

Gián Mỹ có kích thước khá lớn so với nhiều loài gián khác, cơ thể màu nâu đỏ bóng, dài có thể hơn 4 cm. Điểm đặc trưng của nó là vùng ngực trước đầu có viền vàng nhạt giống hình số tám. Cấu trúc cơ thể của gián Mỹ thực sự là một “cỗ máy sinh tồn” cực kỳ hiệu quả. Chúng có thể chạy với tốc độ đáng kinh ngạc so với kích thước cơ thể, phản ứng cực nhanh với rung động và dễ dàng chui qua các khe hẹp chỉ vài milimét.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một điều khiến giới khoa học chú ý là khả năng thích nghi gần như phi thường của loài này. Gián Mỹ có thể ăn gần như mọi thứ chứa chất hữu cơ: thức ăn thừa, giấy, keo, da chết, xác động vật hay thậm chí tóc người. Hệ vi sinh vật trong ruột giúp chúng phân giải nhiều vật liệu mà các sinh vật khác khó tiêu hóa. Chính khả năng “ăn tạp tuyệt đối” này giúp gián tồn tại ổn định ở môi trường đô thị.

Ảnh: mypmp

Nhiều người từng nghe câu chuyện rằng gián có thể sống sót sau chiến tranh hạt nhân. Dù điều đó hơi phóng đại, các nghiên cứu cho thấy gián quả thật chịu phóng xạ tốt hơn con người nhờ chu kỳ phân chia tế bào chậm hơn. Chúng cũng có thể nhịn ăn hàng tuần và sống nhiều ngày ngay cả khi mất đầu, bởi cơ thể không phụ thuộc hoàn toàn vào não để duy trì hô hấp cơ bản.

Dù bị xem là sinh vật gây hại vì có thể mang vi khuẩn và làm ô nhiễm thực phẩm, gián Mỹ lại đang được nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khoa học. Cấu trúc thần kinh và khả năng di chuyển của chúng truyền cảm hứng cho việc chế tạo robot cứu hộ cỡ nhỏ có thể luồn lách trong đống đổ nát sau động đất. Một số nghiên cứu y sinh còn phân tích hệ miễn dịch mạnh mẽ của gián để tìm hiểu cơ chế chống vi khuẩn tự nhiên.

Điều thú vị là gián đã xuất hiện trên Trái Đất từ rất lâu trước khi con người tồn tại. Các họ hàng cổ đại của chúng đã sống từ thời đại khủng long, vượt qua nhiều đợt tuyệt chủng lớn của hành tinh. Có lẽ vì thế mà dù khiến con người khó chịu, gián Mỹ vẫn là minh chứng đáng kinh ngạc cho sức sống bền bỉ của tiến hóa tự nhiên.

#Loài côn trùng mang tên Mỹ #Khả năng sinh tồn của gián Mỹ #Nguồn gốc và phân bố #Đặc điểm hình thái và kích thước #Khả năng thích nghi và ăn tạp #Khả năng sống sót sau phóng xạ

Kho tri thức

Hành vi quái dị của lỗ đen cách Trái Đất 665 triệu năm ánh sáng

Một lỗ đen bí ẩn đã hồi sinh ba năm sau khi nuốt chửng một ngôi sao, rồi đột nhiên phun ra vật chất còn sót lại.

Các nhà thiên văn học đã chứng kiến ​​một vụ bùng phát ánh sáng từ một lỗ đen cách Trái Đất khoảng 665 triệu năm ánh sáng, khi nó xé toạc một ngôi sao nhỏ. Tuy nhiên, ba năm sau, lỗ đen này lại chiếu sáng vũ trụ mà không có dấu hiệu nuốt chửng thêm vật thể nào.

Các nhà thiên văn học chỉ ra rằng, vụ bùng phát này bắt nguồn từ ngôi sao mà nó đã nuốt chửng cách đây ba năm trước đó, nhưng vì một lý do nào đó, nó lại phóng ra vật chất sau vài năm im lìm. Chưa ai từng chứng kiến ​​điều gì tương tự xảy ra trước đây.

Kho tri thức

Loài thú có bộ lông ánh kim được ví như bóng ma dưới lòng đất châu Phi

Ẩn mình dưới lớp cát và đất khô châu Phi, chuột chũi vàng là những sinh vật kỳ lạ, có lối di chuyển gần như “bơi” trong lòng đất tối.

Họ chuột chũi vàng (Chrysochloridae) là một trong những nhóm động vật bí ẩn nhất châu Phi. Dù mang tên “chuột chũi”, chúng thực ra không phải họ hàng gần với chuột chũi thật ở châu Âu hay Bắc Mỹ. Đây là ví dụ điển hình của tiến hóa hội tụ: những loài hoàn toàn khác nhau nhưng lại phát triển ngoại hình tương tự vì cùng thích nghi với cuộc sống đào hang dưới lòng đất.

Kho tri thức

Kiểu săn mồi tàn độc của loài cá mập được mệnh danh quái vật hoạt hình

Ẩn sâu trong bóng tối đại dương, cá mập răng lớn là một trong những sinh vật kỳ dị và ít được nhìn thấy nhất thế giới biển.

Cá mập răng lớn (Isistius plutodus) là loài cá mập nhỏ sống ở vùng biển sâu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Dù chỉ dài khoảng nửa mét, sinh vật này lại sở hữu bộ răng dưới khổng lồ đáng kinh ngạc so với kích thước cơ thể. Khi nhìn hộp sọ của nó, nhiều người có cảm giác như đang thấy một “quái vật hoạt hình” hơn là cá mập thật.

