Viên kim cương xanh 5,5 carat quý hiếm được bán giá khủng

Viên kim cương xanh lam - xanh lục hiếm nhất thế giới đã được bán đấu giá với mức giá kỷ lục lên tới 17,3 triệu USD.

Nhà đấu giá Christie's đã tổ chức bán đấu giá viên kim cương 5,5 carat, có thể chuyển sắc giữa xanh lam và xanh lục tùy theo ánh sáng, được cắt hình tam giác với mức giá 17,3 triệu USD. Đây là mức cao kỷ lục cho loại kim cương lục lam.

Viên kim cương trên còn được biết đến với tên gọi "Giấc mơ đại dương" (Ocean dream). Nó được tìm thấy ở Trung Phi vào những năm 1990.

"Một viên đá có màu sắc và kích thước như thế này cực kỳ hiếm. Điều làm tăng thêm độ hiếm của nó là viên kim cương này thuộc loại Ia, một trong những loại đá quý tự nhiên tinh khiết nhất", nhà đấu giá Christie's chia sẻ về viên kim cương "Giấc mơ đại dương".

Viên đá thô ban đầu nặng tới 11,17 carat. Sau khi được thợ kim hoàn cắt gọt nhằm thể hiện đẹp nhất màu sắc ấn tượng, viên kim cương nặng 5,5 carat trở thành viên kim cương có màu sắc xanh lục lam lớn nhất từng được ghi nhận.

Viên kim cương "Giấc mơ đại dương" nặng 5,5 carat được bán với giá 17,3 USD. Ảnh: press.christies.com.

"Giấc mộng đại dương" được Viện Smithsonian xếp hạng là một trong 8 viên kim cương hiếm nhất thế giới. Nó từng được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên thuộc Viện Smithsonian ở thủ đô Washington năm 2003 trong triển lãm "Sự lộng lẫy của kim cương".

Ông Tobias Kormind, Giám đốc điều hành 77 Diamonds chia sẻ giá khủng của viên kim cương "Giấc mơ đại dương": "Đây là kết quả xứng đáng với viên kim cương xanh lam hiếm nhất thế giới bởi vì đây là một trường hợp độc nhất vô nhị".

Những viên kim cương có màu nổi tiếng luôn thu hút được sự chú ý trong những buổi đấu giá. Viên kim cương "Giấc mơ đại dương" chỉ mất khoảng 20 phút để tìm được chủ nhân - một khách hàng cá nhân ẩn danh đã bỏ ra số tiền lớn để sở hữu viên đá này.