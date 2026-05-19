Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Viên kim cương xanh 5,5 carat quý hiếm được bán giá khủng

Viên kim cương xanh lam - xanh lục hiếm nhất thế giới đã được bán đấu giá với mức giá kỷ lục lên tới 17,3 triệu USD.

Tâm Anh (TH)

Nhà đấu giá Christie's đã tổ chức bán đấu giá viên kim cương 5,5 carat, có thể chuyển sắc giữa xanh lam và xanh lục tùy theo ánh sáng, được cắt hình tam giác với mức giá 17,3 triệu USD. Đây là mức cao kỷ lục cho loại kim cương lục lam.

Viên kim cương trên còn được biết đến với tên gọi "Giấc mơ đại dương" (Ocean dream). Nó được tìm thấy ở Trung Phi vào những năm 1990.

"Một viên đá có màu sắc và kích thước như thế này cực kỳ hiếm. Điều làm tăng thêm độ hiếm của nó là viên kim cương này thuộc loại Ia, một trong những loại đá quý tự nhiên tinh khiết nhất", nhà đấu giá Christie's chia sẻ về viên kim cương "Giấc mơ đại dương".

Viên đá thô ban đầu nặng tới 11,17 carat. Sau khi được thợ kim hoàn cắt gọt nhằm thể hiện đẹp nhất màu sắc ấn tượng, viên kim cương nặng 5,5 carat trở thành viên kim cương có màu sắc xanh lục lam lớn nhất từng được ghi nhận.

thiett-4.png
Viên kim cương "Giấc mơ đại dương" nặng 5,5 carat được bán với giá 17,3 USD. Ảnh: press.christies.com.

"Giấc mộng đại dương" được Viện Smithsonian xếp hạng là một trong 8 viên kim cương hiếm nhất thế giới. Nó từng được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên thuộc Viện Smithsonian ở thủ đô Washington năm 2003 trong triển lãm "Sự lộng lẫy của kim cương".

Ông Tobias Kormind, Giám đốc điều hành 77 Diamonds chia sẻ giá khủng của viên kim cương "Giấc mơ đại dương": "Đây là kết quả xứng đáng với viên kim cương xanh lam hiếm nhất thế giới bởi vì đây là một trường hợp độc nhất vô nhị".

Những viên kim cương có màu nổi tiếng luôn thu hút được sự chú ý trong những buổi đấu giá. Viên kim cương "Giấc mơ đại dương" chỉ mất khoảng 20 phút để tìm được chủ nhân - một khách hàng cá nhân ẩn danh đã bỏ ra số tiền lớn để sở hữu viên đá này.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Viên kim cương "Giấc mơ đại dương" #viên kim cương #kim cương lục lam

Bài liên quan

Kho tri thức

Tìm thấy viên kim cương xanh siêu hiếm tại mỏ của Nam Phi

Tập đoàn khai thác kim cương Petra Diamonds thông báo đã khai thác được một viên kim cương xanh nặng 41,82 carat tại mỏ Cullinan ở Nam Phi.

Theo Tập đoàn khai thác kim cương Petra Diamonds, viên kim cương xanh nặng 41,82 carat mới được tìm thấy tại mỏ Cullinan ở Nam Phi thuộc Type IIb - nhóm kim cương cực kỳ hiếm chiếm chưa tới 0,1% tổng lượng kim cương tự nhiên.

Petra Diamonds cho hay, đó là viên kim cương đầu tiên có màu sắc và kích thước như vậy mà công ty đã tìm thấy tại mỏ Cullinan trong vòng 5 năm qua. Trước đó, viên đá xanh 39,34 carat mà Petra Diamonds tìm thấy tại mỏ Cullinan vào tháng 4/2021 đã được bán với giá 40,2 triệu USD.

Xem chi tiết

Kho tri thức

[INFOGRAPHIC] Hành tinh hình quả chanh tích tụ kim cương sâu trong lõi

Các nhà thiên văn phát hiện hành tinh PSR J2322–2650b có hình dạng giống quả chanh và tích tụ kim cương sâu trong lõi.

hanh-tinh-hinh-qua-chanh.jpg
Xem chi tiết

Kho tri thức

Khám phá mỏ kim cương khổng lồ dưới lòng đất của Nga

Bên dưới miệng hố Popigai ở phía bắc Siberia của Nga là mỏ kim cương có thể sở hữu trữ lượng lên tới vài nghìn tỷ carat. 

mooo-1.jpg
Nằm ở phía bắc Siberia của Nga và cách Vòng Bắc Cực khoảng 550 km về phía bắc, miệng hố Popigai được hình thành khoảng 35 triệu năm trước khi một tiểu hành tinh, ước tính có đường kính từ 5 - 8 km, lao xuống khu vực ngày nay là bán đảo Taymyr. Ảnh: NASA.
mooo-2.jpg
Do thiên thạch có kích thước lớn và lao xuống với tốc độ cực nhanh nên đã làm tăng độ cứng của vỉa kim cương bên dưới hố Popigai. Ảnh:Wikimedia Commons.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới