Chuyên gia tính toán tuyến đường mới cho tàu vũ trụ tới Mặt trăng

Các nhà khoa học phát triển phương pháp tính toán, xác định tuyến đường mới cho tàu vũ trụ từ Trái đất tới Mặt trăng để tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí.

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Astrodynamics, nhóm chuyên gia từ Đại học Porto và Évora (Bồ Đào Nha), Đài quan sát Paris (Pháp), Đại học Pernambuco và São Paulo (Brazil) cho biết đã phát triển phương pháp cho phép tính toán chính xác hơn tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu giữa các thiên thể. Họ đánh giá khoảng 30 triệu tuyến đường mô phỏng để tìm ra phương án tối ưu cho chuyến hành trình từ Trái đất tới Mặt trăng.

Theo tính toán của các chuyên gia, khác biệt về tiết kiệm nhiên liệu có vẻ nhỏ so với tổng chi phí ước tính của chuyến đi là 3.342,96 m/s, nhưng vẫn ảnh hưởng lớn đến chi phí nhiệm vụ.

"Trong du hành vũ trụ, mỗi m/s tương ứng với lượng nhiên liệu tiêu thụ khổng lồ", nhà nghiên cứu Allan Kardec de Almeida Júnior từ Đại học Coimbra, tác giả chính của nghiên cứu mới, giải thích.

Mức tiết kiệm trên tương ứng với việc giảm khoảng 1 - 2% tổng thay đổi vận tốc của nhiệm vụ, giúp tiết kiệm vài lít nhiên liệu cứ mỗi 100 lít trong chuyến đi đường dài.


Ảnh: Earth.com.

Nhóm của nhà nghiên cứu Almeida đã xác định tuyến đường mới cho tàu vũ trụ từ Trái đất tới Mặt trăng thành 2 chặng. Trong chặng đầu tiên, tàu sẽ rời quỹ đạo Trái đất tiến tới quanh điểm L1 nằm giữa hành tinh xanh và Mặt trăng - nơi lực hấp dẫn của hai thiên thể triệt tiêu lẫn nhau. Trong phần lớn hành trình này, tàu sẽ được dẫn hướng bởi một "đường biến thiên" - tuyến đường tự nhiên dẫn đến L1.

Trong khi đa số mô hình hiện nay cho rằng việc đi vào đường biến thiên gần Trái đất nhất sẽ hiệu quả hơn, các mô phỏng mới của nhóm nghiên cứu cho thấy sử dụng đường biến thiên gần Mặt trăng sẽ tiết kiệm hơn.

Nhờ hệ thống điều khiển, tàu vũ trụ có thể duy trì ở quỹ đạo trung gian này vô thời hạn đến khi sẵn sàng cho chặng thứ hai: tiến vào quỹ đạo Mặt trăng. Ưu điểm của quá trình chuyển đổi quỹ đạo này là duy trì liên lạc suốt sứ mệnh vũ trụ mà không xảy ra sự cố gián đoạn nào.

Mặc dù tiết kiệm hơn so với những tuyến đường đã mô tả trước đó nhưng lộ trình do nhóm của nhà nghiên cứu Almeida vạch ra chưa phải tuyến đường có chi phí thấp nhất. Mô phỏng của họ chỉ tính đến lực hấp dẫn của Mặt trăng và Trái đất, bỏ qua các thiên thể khác như Mặt trời. Việc đưa chúng vào tính toán có thể giúp tiết kiệm hơn nhưng khung thời gian phóng sẽ bị giới hạn.

Các chuyên gia hy vọng nghiên cứu này vừa giúp tìm ra tuyến đường hiệu quả từ Trái đất tới Mặt trăng mà vừa xác định được nhiều lộ trình tối ưu nhờ phương pháp tính toán mới để có thể được áp dụng rộng rãi hơn trong các sứ mệnh trong tương lai.

#Trái đất #Mặt trăng #tàu vũ trụ

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới cho tàu vũ trụ

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới, đạt công suất kỷ lục 120 kW. Điều này góp phần mở đường cho chuyến bay đưa người tới sao Hỏa trong tương lai.

Nhiên liệu ion phổ biến của động cơ ion là khí xenon. Tuy nhiên, NASA đang thử dùng plasma kim loại. Nguyên mẫu động cơ mới, gọi là động cơ đẩy từ động lực học plasma (MPD), do NASA nghiên cứu và chế tạo đã có thử nghiệm thành công đầu tiên. MPD tạo ra những dòng điện mạnh tương tác với từ trường để tăng tốc ion lithium.

Theo NASA, nguyên mẫu động cơ ion kiểu mới đã thực hiện 5 lần đốt. Trong thời gian đó, điện cực vonfram trung tâm của động cơ nóng lên dữ dội, phát ra ánh sáng trắng mạnh ở mức nhiệt 2.800 độ C. Động cơ cũng đạt công suất lên đến 120 kW trong buồng chân không chuyên dụng dài 8 m tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc NASA. Con số này cao gấp 25 lần công suất của động cơ ion trên tàu Psyche, vốn là động cơ ion mạnh nhất từng trang bị cho tàu vũ trụ, giúp đạt vận tốc 200.000 km/h.

Trung Quốc nhắm tới cực Nam Mặt trăng, bước đi chiến lược tương lai

Khám phá cực Nam của Mặt trăng, sao Hỏa và sao Mộc, đó là hướng đi mà chương trình vũ trụ của Trung Quốc sẽ theo đuổi trong tương lai.

Mới đây, Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia (CNSA) của Trung Quốc đã công bố kế hoạch tương lai cho việc thám hiểm không gian sâu, bao gồm cả việc hoàn thành thành công sứ mệnh Chang'e-7, dự kiến ​​​​thực hiện trong năm nay. Chang'e-7 đã đến bãi phóng, dự kiến ​​​​sẽ được phóng vào nửa cuối năm nay, với mục tiêu bay đến cực Nam Mặt trăng để thực hiện thăm dò băng nước và khảo sát môi trường.

Guan Feng, giám đốc Trung tâm Thăm dò Mặt trăng và Kỹ thuật Vũ trụ chia sẻ: “Từ góc độ khoa học, chưa có tàu thăm dò nào đi vào cực Nam của Mặt trăng. Việc có nước trên Mặt trăng hay không là một câu hỏi khoa học bí ẩn lớn”.

Khả năng liên lạc bằng laser chi phí thấp trong Sứ mệnh Artemis II của NASA

Sứ mệnh Artemis II của NASA là sứ mệnh đầu tiên chứng minh khả năng liên lạc bằng laser với chi phí thấp.

Đầu tháng 4, sứ mệnh Artemis II của NASA đã đưa bốn phi hành gia vào quỹ đạo Mặt trăng và sử dụng hệ thống liên lạc laser mới để truyền những hình ảnh tuyệt đẹp về Trái đất.

Tuy nhiên, một trong những thiết bị thu nhận dữ liệu không do NASA vận hành. Nó là một thiết bị đầu cuối giá rẻ, được phát triển chung bởi Observable Space và Quantum Opus và vận hành bởi Đại học Quốc gia Úc. Thiết bị này đã nhận dữ liệu được truyền về từ tàu vũ trụ quay quanh Mặt trăng với tốc độ 260 Mbs. Hai công ty khẳng định rằng, thành công này chứng minh việc thiết lập kết nối tốc độ cao giữa Trái đất và không gian với chi phí thấp là hoàn toàn có khả thi.

