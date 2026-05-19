Khám phá thành phố Caribe từng khiến cướp biển châu Âu thèm khát

"Cảng, Pháo đài và Quần thể Di tích, Cartagen" là một trong những Di sản văn hóa thế giới nổi bật nhất châu Mỹ Latin. Nằm bên bờ biển Caribe của Colombia, Cartagena từng là “két vàng” chiến lược của Đế quốc Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Từ nơi đây, vàng bạc và của cải khai thác từ Nam Mỹ được vận chuyển về châu Âu, biến thành phố thành mục tiêu hấp dẫn của cướp biển và các cường quốc đối địch.

Chính vì vậy, người Tây Ban Nha đã xây dựng tại Cartagena một trong những hệ thống phòng thủ quân sự đồ sộ nhất Tân Thế giới. Những bức tường đá dày, pháo đài khổng lồ và mạng lưới công sự kéo dài quanh thành phố khiến Cartagena giống một “thành trì bất khả xâm phạm” bên bờ Caribe.

Nổi tiếng nhất trong số đó là Castillo San Felipe de Barajas — pháo đài hùng vĩ nằm trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố. Với mê cung đường hầm, ụ pháo và các lối đi chiến lược, công trình này được thiết kế để chống lại cả những cuộc tấn công quy mô lớn từ hải quân châu Âu. Đứng trên tường thành hôm nay, du khách vẫn có thể cảm nhận rõ bầu không khí của thời đại tàu buồm, đại bác và cướp biển Caribe.

Nhưng Cartagena không chỉ có chiến tranh và pháo đài. Bên trong khu phố cổ là một thế giới đầy màu sắc với ban công phủ hoa, những con đường lát đá và các quảng trường ngập nắng nhiệt đới. Kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha hòa trộn cùng nhịp sống Caribe tạo nên bầu không khí vừa lãng mạn vừa sôi động. Ban ngày, thành phố rực rỡ trong ánh nắng vàng; ban đêm, tiếng nhạc và gió biển khiến nơi đây mang vẻ quyến rũ rất khác biệt so với nhiều đô thị cổ khác trên thế giới.

Cartagena cũng gắn liền với lịch sử cướp biển vùng Caribe. Thành phố từng bị tấn công bởi nhiều nhân vật khét tiếng, trong đó có Francis Drake vào thế kỷ 16. Sau khi chiếm được Cartagena, Drake đã đòi khoản tiền chuộc khổng lồ trước khi rút lui, khiến người Tây Ban Nha càng quyết tâm biến nơi đây thành pháo đài kiên cố hơn nữa.

Ngày nay, Cartagena là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Nam Mỹ. Những bức tường thành cổ vẫn ôm lấy thành phố như lớp áo giáp của quá khứ, trong khi nhịp sống hiện đại tiếp tục diễn ra bên trong. Năm 1984, UNESCO công nhận Cartagena là Di sản Thế giới vì giá trị lịch sử, quân sự và kiến trúc đặc biệt.