Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phòng thí nghiệm nổ lớn nhất thế giới sắp chính thức hoạt động

Cơ sở Thử nghiệm Nghiên cứu Nổ (Mỹ) có đường ống nổ dài hơn 152m, dùng để hỗ trợ thí nghiệm về sóng xung kích nhanh sắp đi vào hoạt động.

Tâm Anh (TH)

Đại học Texas A&M (Mỹ) sắp đưa Cơ sở Thử nghiệm Nghiên cứu Nổ (DRTF) vào hoạt động. Đây là phòng thí nghiệm nổ lớn nhất thế giới, dùng để tạo ra và đo các vụ nổ có kiểm soát ở quy mô chưa từng thấy. DRTF nằm trong khuôn viên RELLIS của trường gần Bryan, Texas.

Đường ống nổ của DRTF có đường kính gần 1,8m và dài 152,4m. Đây là nơi các nhà nghiên cứu kích hoạt vụ nổ và theo dõi vụ nổ có kiểm soát bằng các thiết bị chính xác. Lớp ngoài bằng kim loại của đường ống gồm nhiều tường thép dày xấp xỉ 2 cm và phủ đất để giảm ồn. Cảm biến gắn dọc chiều dài ống có thể thu thập dữ liệu về áp suất, tốc độ sóng xung kích và quá trình cháy với độ phân giải micro giây khi vụ nổ lan rộng.

Thông qua kích nổ hỗn hợp hóa chất trong điều kiện kiểm soát, DRTF cho phép các nhà nghiên cứu phân tích những vụ nổ mạnh đủ khả năng san bằng toàn bộ tòa nhà. Sóng xung kích hình thành trong đường ống có thể đạt tốc độ Mach 5 (6.115 km/h) trong chưa đầy 5 giây.

thiett-6.png
Cơ sở Thử nghiệm Nghiên cứu Nổ (DRTF) tại Đại học Texas A&M (Mỹ). Ảnh: Texas A&M University College of Engineering.

Để nghiên cứu vụ nổ, các nhà nghiên cứu truyền dòng điện qua dây dẫn trong hỗn hợp khí methane và không khí. Khi được kích hoạt, vụ nổ mạnh lan truyền qua đường ống, tạo ra sóng xung kích di chuyển cực nhanh. Cấu trúc hấp thụ và kiểm soát năng lượng khổng lồ này, truyền qua hệ thống phức tạp chứa bộ giảm thanh dài 90 m.

"Khi chúng tôi kích hoạt quá trình đốt cháy, sóng xung kích chạy qua đường ống vào bộ giảm thanh, giúp hạ tiếng ồn từ khoảng 220 decibel xuống còn 120 decibel, qua đó hạn chế ảnh hưởng tới hệ sinh thái", Giám đốc kỹ thuật của DRTF, ông Scott Jackson giải thích.

Mỗi thử nghiệm tại DRTF cung cấp lượng lớn dữ liệu độ phân giải cao qua đó giúp các chuyên gia phân tích đặc điểm của năng lượng cực mạnh theo thời gian thực. Một trong những trọng tâm của DRTF là ngăn ngừa thảm họa như vụ cháy Buncefield xảy ra ở Anh năm 2005 bằng cách nghiên cứu bất ổn nhỏ có thể dẫn tới những vụ nổ thảm khốc như thế nào, từ đó phát triển và tạo ra thiết kế công nghiệp an toàn hơn.

Các chuyên gia tại DRTF đang thúc đẩy nghiên cứu di chuyển ở tốc độ siêu thanh, lĩnh vực tiên tiến trong kỹ thuật hàng không vũ trụ có thể rút ngắn thời gian bay từ Los Angeles đến New York chỉ trong 1 giờ. Khác với động cơ truyền thống dựa vào quá trình đốt cháy ổn định, hệ thống đẩy dựa trên kích nổ sử dụng vụ nổ nhanh, có kiểm soát để tạo lực đẩy. Giới nghiên cứu nhận định khi hiểu rõ quá trình này thì có thể giúp mở ra khả năng di chuyển hàng không và du hành không gian nhanh và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu có kế hoạch sử dụng DRTF để giải mã những bí mật của vũ trụ, bao gồm cái chết của các ngôi sao.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#Cơ sở Thử nghiệm Nghiên cứu Nổ #Đại học Texas A&M #vụ nổ

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí ẩn những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh khiến chuyên gia 'rối não'

Từ năm 2018, những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ, bí ẩn và mạnh mẽ đã được ghi nhận. Giới chuyên gia đã nỗ lực làm sáng tỏ bí ẩn này.

Vào năm 2018, giới khoa học ghi nhận một loại vụ nổ vũ trụ mới gọi là "Hiện tượng quang học thoáng qua xanh, nhanh và sáng chói" (LFBOT). Kể từ đó đến nay, 14 sự kiện tương tự được ghi nhận. Tuy nhiên, nguồn gốc của các vụ nổ khiến các nhà thiên văn "bối rối" mãi chưa tìm ra lời giải.

Mới đây, nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi TS Anya Nugent từ Trung tâm Vật lý Thiên văn (CfA) của Đại học Harvard (Mỹ) tuyên bố có thể đã tìm ra nguồn gốc của những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ và bí ẩn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vụ nổ vũ trụ lớn có thể giúp giải mã hiện tượng thiên văn bí ẩn

Các nhà thiên văn học phát hiện một vụ nổ vũ trụ khổng lồ giải phóng năng lượng tương đương một tỷ Mặt trời, qua đó giúp giải mã các hiện tượng hiếm gặp, bí ẩn.

vuuu-1.jpg
Theo các chuyên gia, những vụ nổ vũ trụ cực mạnh có thể gây ra những hiện tượng cực kỳ hiếm có và kỳ lạ. Đôi khi, những vụ nổ này không để lại dấu vết rõ ràng khiến việc nghiên cứu chúng gặp nhiều khó khăn. Mới đây, các nhà thiên văn học phát hiện ra một vụ nổ vũ trụ khổng lồ, giải phóng năng lượng tương đương với một tỷ Mặt trời và không thể quan sát được bằng mắt thường. Vụ nổ lớn này chỉ để lại một "vệt ánh sáng mờ" vô tuyến kéo dài, cho thấy sự tồn tại của những vụ nổ gamma-ray mà giới nghiên cứu chưa từng biết đến. Ảnh: NASA.
vuuu-2.jpg
Trong nghiên cứu mới nhất công bố trên tạp chí The Astrophysical, nhóm chuyên gia đã phát hiện ra một ví dụ rõ ràng của một vụ nổ gamma-ray chưa từng được nhìn thấy trước đó, thông qua tín hiệu vô tuyến mà nó để lại. Khám phá này mở ra cơ hội giải mã các hiện tượng vũ trụ cực đoan, bí ẩn mà chúng ta chưa từng biết đến hoặc chưa thể quan sát trực tiếp. Ảnh: NASA's Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Vụ nổ mạnh gấp 1.000 lần quả bom nguyên tử, chuyên gia khó giải

Năm 1908, một vụ nổ mạnh gấp 1.000 lần quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima đã làm rung chuyển Tunguska, Siberia. Nguyên nhân vụ việc đến nay vẫn là bí ẩn.

vuuu-1.jpg
Vào sáng ngày 30/6/1908, một vụ nổ mạnh gấp 1.000 lần quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, Nhật Bản trong cuối Thế chiến 2 đã ước tính gây ra hậu quả tương đương một trận động đất mạnh 5 độ Richter ở vùng Tunguska, Siberia. Ảnh: NASA.
vuuu-2.jpg
Sức nóng và ánh sáng chói lòa từ vụ nổ bí ẩn trên đã làm rung chuyển Tunguska, Siberia. Khoảng 80 triệu cây trên vùng đất rộng 2.150 km2 đã đổ rạp và vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm. Ảnh: ATI.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới