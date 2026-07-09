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Kinh doanh - Địa ốc

Tiền điện tháng 6 tăng cao, nhiều hộ gia đình bất ngờ

Nhiều gia đình và sinh viên tại Hà Nội bất ngờ khi chi phí điện sinh hoạt tăng mạnh, gây áp lực lớn lên chi tiêu giữa giai đoạn nắng nóng cao điểm.

Bảo Châu

Bước sang đầu tháng 7, nhiều hộ gia đình tại Hà Nội không khỏi ngỡ ngàng khi nhận hóa đơn tiền điện của tháng 6. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, chủ đề này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán với hàng loạt phản ánh về việc chi phí điện sinh hoạt tăng thêm từ vài trăm nghìn đồng, thậm chí có hộ ghi nhận mức tăng đột biến gấp 3 lần so với tháng trước.

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Ảnh minh hoạ

Cầm trên tay thông báo tiền điện tháng 6, chị Phương Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) không khỏi giật mình khi con số phải nộp đã chạm mốc gần 3,5 triệu đồng. Gia đình chị có 5 thành viên. Dù biết đợt nắng nóng gay gắt vừa qua sẽ khiến hóa đơn tăng lên, nhưng mức tăng này vẫn vượt xa tính toán của chị.

Chia sẻ với PV báo Tri thức & Cuộc sống, chị Phương Linh cho biết: "Bình thường tiền điện nhà tôi chỉ loanh quanh khoảng 1,5-1,8 triệu đồng. Tháng này biết là các con nghỉ hè ở nhà, bật điều hòa phòng khách nhiều hơn vào ban ngày nên tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ tăng, nhưng tăng một mạch lên gấp đôi thế này thì tôi rất bất ngờ". Chị cũng cho biết thêm, ngoài chiếc điều hòa phòng khách chạy vào những giờ cao điểm nắng nóng, gia đình chị cố gắng gom các con ngủ chung một phòng vào buổi tối để tiết kiệm điện, nhưng hóa đơn cuối tháng vẫn tăng phi mã.

Cùng chung hoàn cảnh, chị Thu Phương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đang đau đầu tìm cách cân đối lại chi tiêu khi hóa đơn tiền điện tháng 6 của gia đình nhảy vọt từ 1,2 triệu đồng của tháng trước lên hơn 2,8 triệu đồng. Là một nhân viên văn phòng chuyển sang làm việc tại nhà, chị Thu Phương thừa nhận việc phải duy trì điều hòa một mình trong phòng làm việc suốt cả ngày là nguyên nhân chính.

"Cứ nghĩ một mình ngồi làm việc trong phòng nhỏ, bật điều hòa ở mức 26-27 độ kết hợp quạt gió thì không tốn bao nhiêu. Ai ngờ tiền điện lại tăng hơn gấp đôi. Máy chạy liên tục trong những ngày Hà Nội nắng như thiêu như đốt khiến lượng điện tiêu thụ tăng chóng mặt. Nhìn hóa đơn tháng này mà tôi thấy áp lực thực sự, chắc chắn những tháng tới phải tìm cách tiết giảm bớt", chị Phương chia sẻ với PV Tri thức & Cuộc sống.

Không dừng lại ở quy mô hộ gia đình, làn sóng hóa đơn tiền điện tăng vọt trong tháng 6 vừa qua đang trở thành gánh nặng lớn đối với cộng đồng sinh viên và người lao động thuê trọ tại Hà Nội. Trên các diễn đàn, hội nhóm sinh viên của các trường đại học lớn, chủ đề tiền điện tăng cao nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác với vô số bình luận than trời vì ngân sách sinh hoạt bị đảo lộn.

Nhiều sinh viên cho biết, dù thói quen sử dụng các thiết bị làm mát và sinh hoạt không có sự thay đổi đáng kể so với tháng trước, chi phí tiền điện vẫn nhảy vọt thêm từ vài trăm nghìn đồng, thậm chí có phòng trọ ghi nhận mức tăng gấp đôi, gấp ba. Áp lực này càng trở nên nặng nề, việc tiền điện tăng đột biến giữa giai đoạn mùa hè nắng nóng đỉnh điểm buộc nhiều bạn trẻ phải thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi phí ăn uống và nhu cầu khác để bù vào khoản phát sinh này.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết trên báo Dân trí, đợt oi bức kéo dài với nền nhiệt nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C vào những ngày cuối tháng 5 đã đẩy nhu cầu tiêu thụ điện toàn thành phố lên mức đỉnh điểm. Hệ quả là hệ thống điện thủ đô liên tiếp thiết lập các kỷ lục mới về chỉ số vận hành.

Thống kê cho thấy, trong những ngày cao điểm nắng nóng này, sản lượng điện bình quân mỗi ngày chạm mốc 93,33 triệu kWh, ghi nhận mức tăng 15,3% so với tháng liền trước và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, nhóm khách hàng điện sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 54,6% tổng sản lượng tiêu thụ toàn thành phố. Việc các thiết bị làm mát, đặc biệt là điều hòa nhiệt độ, phải chạy hết công suất trong thời gian dài chính là nguyên nhân trực tiếp khiến hóa đơn tiền điện tháng 6 của người dân tăng vọt.

Theo đại diện EVNHANOI, tần suất hoạt động của điều hòa, quạt điện hay tủ lạnh đều bị đẩy lên tối đa trong mùa nắng nóng. Nếu người dân không sử dụng khoa học hoặc bỏ qua việc bảo dưỡng thiết bị định kỳ, lượng điện năng hao phí sẽ rất lớn. Thực tế ghi nhận, việc bật điều hòa liên tục, lười vệ sinh máy móc hoặc bật đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn là những lý do phổ biến khiến hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng thêm từ 20% đến 40% so với các tháng thông thường.

Để tối ưu chi phí, cơ quan điện lực khuyến nghị người dân nên chủ động kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa nhiệt độ. Việc duy trì vệ sinh màng lọc, kiểm tra gas cùng hệ thống dàn nóng, dàn lạnh có thể giúp tiết kiệm từ 5% đến 15% lượng điện tiêu thụ. Đồng thời, người dân cần rà soát lại hệ thống dây dẫn và aptomat trong nhà để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố rò rỉ gây thất thoát điện năng.

Chủ trọ thu sai tiền điện có thể bị phạt tới 30 triệu đồng/ Nguồn: VTV Times
#tiền điện #Hà Nội #nắng nóng #điều hòa #hóa đơn tăng

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