Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Đặc sản cáy mật vào mùa, giá tới 220.000 đồng/kg vẫn hút khách

Cáy mật - đặc sản vùng ngập mặn Nam Định (cũ). Với giá từ 180.000-220.000 đồng/kg, loại hải sản này vẫn được nhiều người săn mua nhờ thịt ngọt, nhiều gạch.

Thiên Anh

Những ngày đầu hè là thời điểm cáy mật - đặc sản tự nhiên của vùng rừng ngập mặn Nam Định (cũ) - bước vào chính vụ. Dù có giá bán từ 180.000-220.000 đồng/kg, cao hơn nhiều loại cua, cáy thông thường, mặt hàng này vẫn được nhiều thực khách tìm mua bởi phần thịt chắc, nhiều gạch và có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Theo các tiểu thương kinh doanh hải sản, cáy mật được khai thác hoàn toàn ngoài tự nhiên tại khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy. Loài này sinh sống trong các hang sâu dưới gốc sú, vẹt nên việc đánh bắt phụ thuộc vào thủy triều và điều kiện thời tiết, khiến nguồn cung không nhiều.

collage.png
Cáy mật có giá khoảng 180.000 - 220.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và thời điểm. Loại nhỏ khoảng 30-35 con/kg, loại to 20-25 con/kg.

Trên thị trường hiện nay, cáy mật được bán với giá dao động khoảng 180.000-220.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và thời điểm. Loại lớn thường chỉ khoảng 20-25 con/kg, trong khi loại nhỏ khoảng 30-35 con/kg. Do phần thịt và gạch khá nhiều nên 1kg cáy có thể chế biến thành nhiều bữa ăn cho gia đình.

Theo người bán, cáy mật chỉ rộ trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 hằng năm, ngoài ra còn xuất hiện thêm một đợt ngắn vào khoảng tháng 10 âm lịch. Vì nguồn hàng theo mùa nên vào thời điểm cuối vụ, giá bán thường tăng do lượng khai thác giảm.

Không chỉ được đánh giá cao nhờ hương vị, cáy mật còn hấp dẫn bởi có thể chế biến thành nhiều món ăn dân dã nhưng đậm đà.

tai-xuong-2.png
Một số món ăn hấp dẫn được chế biến từ cáy mật.

Phổ biến nhất là canh cáy nấu rau đay, mồng tơi hoặc mướp, món ăn được nhiều người lựa chọn trong những ngày hè bởi nước dùng có vị ngọt thanh tự nhiên, phần gạch béo tạo độ ngậy mà không cần sử dụng nhiều gia vị.

Ngoài ra, riêu cáy nấu bún cũng là món ăn được nhiều thực khách yêu thích. Sau khi giã, lọc lấy nước và nấu tương tự riêu cua đồng, phần thịt và gạch cáy kết hợp cùng cà chua, hành phi tạo nên hương vị đậm đà, thích hợp dùng với bún tươi.

Với những gia đình thích các món lẩu, lẩu cáy mật cũng là lựa chọn đáng thử. Nước dùng được nấu từ thịt và gạch cáy kết hợp các loại rau theo mùa mang lại vị ngọt đặc trưng.

tai-xuong-4.png

Bên cạnh đó, cáy mật còn được dùng để nấu với khoai sọ, nấu canh rau muống hoặc chế biến thành mắm theo cách truyền thống của người dân vùng ven biển.

Theo những người có kinh nghiệm chế biến, để giữ được độ tươi ngon, cáy sau khi mua nên được sơ chế ngay hoặc cấp đông nếu chưa sử dụng. Khi chế biến, cần tách riêng phần gạch để tạo màu và tăng độ béo cho món ăn.

Là sản vật được khai thác hoàn toàn từ tự nhiên, lại chỉ xuất hiện theo mùa nên cáy mật ngày càng được nhiều người tiêu dùng tìm mua, đặc biệt tại các thành phố lớn. Mặc dù giá bán cao hơn nhiều loại hải sản cùng phân khúc, sức hút của cáy mật vẫn không giảm nhờ hương vị đặc trưng và sự đa dạng trong cách chế biến.

#cáy mật #đặc sản #Nam Định #hải sản #món ăn

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Quả mọc hoang ở Sơn La lội ngược dòng thành đặc sản đắt khách

Từ loại cây hoang bị chặt bỏ, cà dại hoa trắng bỗng chốc thành mặt hàng nông sản sạch được săn đón trên chợ mạng, mở ra sinh kế mới cho người dân vùng cao.

Vốn là loại thực vật mọc hoang không ai đoái hoài, cây cà dại hoa trắng hiện đã trở thành món đặc sản đắt khách, mở ra sinh kế mới cho người dân vùng cao tại tỉnh Sơn La. Hằng năm, từ tháng 5 đến tháng 8, dọc theo các khu vực nương rẫy và vạt đất trống ven đường tại địa phương, các bụi cà dại bước vào giai đoạn kết trái với những chùm quả xanh phân bổ mật độ dày.

Trước đây, loại cây này thường bị cho là cỏ dại và bị chặt bỏ diện rộng để phục vụ canh tác, song thời gian gần đây đã lội ngược dòng thành mặt hàng được săn đón trên các diễn đàn thương mại điện tử.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Quả chùm ruột “lên đời”, từ hàng rào quê thành đặc sản giá 180.000 đồng/kg

Từng mọc đầy bờ rào, ít ai để ý, quả chùm ruột nay thành đặc sản được săn lùng, giá tới 180.000 đồng/kg, mở ra cơ hội kinh tế mới.

Từng là loại quả dân dã, mọc đầy ở bờ rào hay góc vườn tại nhiều tỉnh Nam Bộ, chùm ruột nay bất ngờ trở thành mặt hàng được săn lùng trên thị trường với mức giá cao gấp nhiều lần so với trước đây. Sự “lột xác” này không chỉ phản ánh thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng mà còn cho thấy xu hướng tái định vị giá trị nông sản bản địa.

tai-xuong-2.png
Từng là loại quả dân dã, mọc đầy ở bờ rào hay góc vườn tại nhiều tỉnh Nam Bộ, chùm ruột nay bất ngờ trở thành mặt hàng được săn lùng.
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Mực nhảy Vũng Áng 'hút khách' du lịch, giá cao vẫn cháy hàng

Dịp lễ này, mực nhảy Vũng Áng “gây sốt” thị trường khi liên tục cháy hàng dù giá cao nhưng vẫn hút khách, góp phần làm sôi động bức tranh kinh tế biển Hà Tĩnh.

Những ngày gần đây, đặc sản mực nhảy tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) bước vào mùa khai thác sôi động, thu hút đông đảo thực khách và thương lái. Dù giá bán ở mức cao, mặt hàng này vẫn liên tục “cháy hàng”, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân địa phương.

z7762500796192-843316f257256a0f1a4717e8e17d8c9f.jpg
Con mực vẫn bật tanh tách, mắt và các sao phát sáng trên thân mực vẫn nhấp nháy khiến du khách rất thích thú. Mực nhảy ngon nhất là để nguyên con làm gỏi, luộc, hoặc hấp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Từ ba nhà máy bỏ hoang đến top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới

Từ ba nhà máy bỏ hoang đến top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới

Tối ngày 23/07/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

Bánh trung thu vào mùa sớm

Bánh trung thu vào mùa sớm

Thị trường bánh trung thu 2026 đã bắt đầu sôi động khi nhiều doanh nghiệp mở bán sớm, đẩy mạnh kênh khách hàng doanh nghiệp và kỳ vọng sức mua cải thiện.