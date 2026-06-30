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Kinh doanh - Địa ốc

Vì sao người châu Âu vẫn nói không với điều hòa giữa mùa hè đổ lửa?

Dù hứng chịu nắng nóng kỷ lục trên 40°C, người dân châu Âu vẫn từ chối máy lạnh do rào cản từ luật bảo tồn di sản, chi phí đắt đỏ và tư duy sống xanh.

Bảo Châu

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, những năm gần đây, châu Âu liên tục trải qua các mùa hè khắc nghiệt với nền nhiệt vượt 40°C tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh. Tuy nhiên, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, tỷ lệ lắp đặt điều hòa tại nhiều quốc gia châu Âu vẫn thấp hơn đáng kể so với Mỹ và nhiều nước châu Á.

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Vì sao người châu Âu vẫn nói không với điều hòa giữa mùa hè đổ lửa?

Điều đáng chú ý là thực trạng này không hoàn toàn xuất phát từ yếu tố tài chính. Việc điều hòa chưa phổ biến tại châu Âu là kết quả của nhiều nguyên nhân, từ quy định bảo tồn di sản, khung pháp lý nghiêm ngặt đến thói quen sinh hoạt và nhận thức về môi trường của người dân.

Nhà ở cũ và quy định bảo tồn nghiêm ngặt

Một trong những nguyên nhân lớn nhất là đặc điểm quỹ nhà ở. Tại các thành phố như Paris, Rome hay Berlin, phần lớn người dân sinh sống trong những công trình được xây dựng từ thế kỷ XIX trở về trước. Đây đều là các tòa nhà có giá trị lịch sử, được bảo vệ theo luật di sản.

Vì vậy, việc khoan đục tường hoặc lắp đặt cục nóng điều hòa có thể làm ảnh hưởng đến kiến trúc và mỹ quan đô thị nên bị quản lý rất chặt chẽ. Muốn lắp đặt điều hòa, người dân phải trải qua quy trình xin cấp phép, thẩm định kéo dài nhiều tháng. Đối với các công trình thuộc diện bảo tồn đặc biệt, cơ quan chức năng có thể từ chối cấp phép để bảo vệ di sản.

Người thuê nhà khó tự lắp điều hòa

Một yếu tố khác là cơ cấu thị trường bất động sản. Tại Đức và Pháp, tỷ lệ người thuê nhà dài hạn cao hơn nhiều so với người sở hữu nhà.

Trong khi đó, người thuê thường không có quyền tự ý cải tạo căn hộ. Về phía chủ nhà, nhiều người cũng không đồng ý lắp điều hòa do lo ngại ảnh hưởng đến kết cấu công trình, nguy cơ thấm dột hoặc phát sinh tranh chấp vì tiếng ồn từ cục nóng.

Nắng nóng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn

Khí hậu cũng là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng điều hòa. Không giống các nước nhiệt đới, các đợt nắng nóng ở châu Âu thường chỉ kéo dài từ vài tuần đến khoảng một tháng. Phần lớn thời gian còn lại trong năm có thời tiết ôn hòa hoặc lạnh.

Vì vậy, nhiều người cho rằng việc bỏ ra một khoản tiền lớn để mua, lắp đặt và bảo dưỡng điều hòa chỉ để sử dụng trong thời gian ngắn là không thực sự hiệu quả.

Bên cạnh đó, do tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về an toàn lao động nghiêm ngặt, chi phí lắp đặt điều hòa tại châu Âu khá cao. Trong nhiều trường hợp, tiền thuê nhân công còn vượt giá trị của chính thiết bị.

Giá điện cao khiến nhiều người cân nhắc

Khủng hoảng năng lượng những năm gần đây cũng khiến giá điện tại châu Âu tăng mạnh. Điều hòa là thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng, nên việc sử dụng thường xuyên sẽ làm tăng đáng kể chi phí sinh hoạt.

Thay vì lắp điều hòa, nhiều gia đình lựa chọn các giải pháp tiết kiệm hơn như sử dụng quạt, uống nhiều nước hoặc đến công viên, sông, hồ và các không gian công cộng để tránh nóng.

Lối sống xanh cũng là một lý do

Bên cạnh các yếu tố về hạ tầng và chi phí, nhận thức về bảo vệ môi trường được xem là nguyên nhân quan trọng khiến nhiều người châu Âu không ưu tiên sử dụng điều hòa.

Người dân tại đây có xu hướng theo đuổi lối sống bền vững và giảm thiểu dấu chân carbon (carbon footprint). Nhiều người cho rằng việc sử dụng điều hòa với cường độ cao làm tăng lượng điện tiêu thụ, đồng thời các chất làm lạnh có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường nếu không được quản lý đúng cách.

Mặc dù biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên và khắc nghiệt hơn, buộc một bộ phận người dân phải thay đổi quan điểm về việc sử dụng điều hòa, nhưng những rào cản về hạ tầng, pháp lý, chi phí và lối sống bền vững vẫn khiến điều hòa chưa trở thành thiết bị phổ biến trong nhiều gia đình châu Âu.

Mời quý độc giả xem video: Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu ảnh hưởng đến người Việt/ Nguồn: VTV4
#Châu Âu #điều hòa #nắng nóng #bảo tồn #ý thức môi trường #biến đổi khí hậu

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