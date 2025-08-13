Hà Nội

Thể thao

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn phẫu thuật thành công

Theo thông tin từ CLB Thép xanh Nam Định, ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm của Văn Toàn kéo dài 1h30 phút và diễn ra suôn sẻ.

Thiên Anh

Theo thông tin từ CLB Thép xanh Nam Định, sáng 13/8, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bước vào ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm. Ca phẫu thuật kéo dài 1h30 phút và diễn ra suôn sẻ.

7881cf4e6c63d13d8872-1734792599060641567430-1734833836455-1734833836527476589923.jpg
Tiền đạo Văn Toàn phẫu thuật thành công tại TPHCM.

Theo nhận định của các bác sỹ CLB, Văn Toàn dự kiến mất khoảng 5-6 tháng để trở lại thi đấu. Hiện tại, Văn Toàn đang ở lại bệnh viện để các bác sỹ theo dõi thêm trong vài ngày tới.

Văn Toàn dính chấn thương khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup hồi tháng 12/2024. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán vùng gối của Văn Toàn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ cần tập vật lý trị liệu để phục hồi. Tiền đạo sinh năm 1996 này sau đó trở lại thi đấu cho CLB chủ quản Nam Định. Tuy nhiên, sau vài trận ra sân và dưới áp lực vận động với cường độ cao, Văn Toàn lại tái phát chấn thương vào cuối tháng 4/2025.

van-toan-chan-thuong-01.jpg
HLV Vũ Hồng Việt đã gọi điện, động viên Văn Toàn.

Trước tình hình chấn thương kéo dài làm ảnh hưởng đến phong độ, Văn Toàn quyết định lên bàn phẫu thuật sau khi nhận được tư vấn từ các bác sĩ.

Theo bác sĩ Trần Huy Thọ của đội tuyển Việt Nam, người đã đồng hành cùng Văn Toàn trong thời gian vừa qua chia sẻ với tờ Sài Gòn Giải Phóng, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Ông cũng chia sẻ thêm, phẫu thuật sụn chêm chỉ có thể giúp Văn Toàn giải quyết được khoảng 50% chấn thương, phần còn lại phụ thuộc vào mức độ tập luyện và hồi phục sau hậu phẫu.

“Chấn thương sụn chêm thì không nặng bằng dây chằng, nên chỉ cần 5-6 tháng là Văn Toàn có thể quay lại thi đấu ổn”, bác sĩ Trần Huy Thọ nói thêm.

HLV Vũ Hồng Việt đã gọi điện, động viên Văn Toàn. Ông cho biết, đội bóng sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiền đạo số 9 có thể sớm quay lại tập luyện cùng toàn đội.

Việc không có sự phục vụ của Văn Toàn là tổn thất rất lớn với Nam Định, trong bối cảnh CLB này phải thi đấu ở bốn mặt trận tại mùa giải 2025-2026. Gần đây nhất, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã thất bại trước CAHN ở trận Siêu cúp Quốc gia, trong ngày Văn Toàn chỉ có thể ngồi trên khán đài theo dõi. Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cũng mất đi một phương án tấn công chất lượng khi đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10 tới.

#Văn Toàn #chấn thương sụn chêm #phẫu thuật thành công #bóng đá Việt Nam #đội tuyển quốc gia #hồi phục thể thao

