Tiệm vàng của người Việt tại Mỹ bị cướp giữa ban ngày

Chiều 5/9, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Hưng, khu East San Jose, bang California (Mỹ), gây rúng động cộng đồng người Việt tại đây.

Theo truyền thông Mỹ, một nhóm gần chục đối tượng bịt mặt đã sử dụng chiếc SUV ăn trộm, lùi thẳng vào cửa kính tiệm vàng giữa ban ngày. Sau khi tông sập mặt tiền, các nghi phạm mang theo búa và rìu xông vào, đập phá tủ kính trưng bày và gom đi vàng bạc, trang sức trong tích tắc.

Đoạn video giám sát ghi lại toàn bộ vụ việc cho thấy khoảnh khắc chiếc xe lao thẳng vào tiệm, trước khi đám cướp tràn vào. Có thể thấy, chủ tiệm chỉ biết bất lực nhìn rồi bị một tên cướp xô ngã xuống nền nhà.

Theo một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết nạn nhân đã 88 tuổi: “Tiệm vàng của chú tôi, năm nay đã 88 tuổi, ở San Jose bị cướp hôm 5/9 lúc 2 giờ chiều. Chúng lái xe đâm vào cửa tiệm rồi xô ông xuống đất. Ông bị thương do kính vỡ, sau đó còn bị đột quỵ.”

Cảnh sát San Jose hiện chưa xác nhận mức độ chấn thương của nạn nhân, chỉ cho biết chưa có thêm thông tin chi tiết. Tiệm vàng Kim Hưng là cơ sở kinh doanh gia đình, tồn tại nhiều thập kỷ trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc

Thị trưởng San Jose, ông Matt Mahan bày tỏ sự lo lắng: “Vụ tấn công này thật sự đáng lo ngại. Tôi xin gửi lời chia sẻ đến nạn nhân và gia đình. Chúng ta cần làm nhiều hơn để bảo vệ những doanh nghiệp như tiệm vàng Kim Hưng.”

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát San Jose, vụ việc được điều tra như một vụ cướp có vũ trang. Ít nhất một tên trong nhóm mang theo súng. Sau khi gây án, chúng bỏ trốn trên nhiều xe khác nhau và hiện vẫn ngoài vòng pháp luật. Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ, cũng chưa có con số chính thức về giá trị tài sản bị cướp.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình trạng cướp phá kiểu “smash-and-grab” (tông xe, đập phá, cướp hàng) đang gia tăng tại khu vực Vùng Vịnh (Bay Area). Giới chức thành phố kêu gọi tăng cường biện pháp bảo vệ, bao gồm chia sẻ dữ liệu camera giám sát giữa các hộ kinh doanh, gia cố mặt tiền cửa hàng và tăng cường tuần tra.

Nguồn: Daily Mail