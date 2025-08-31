Hà Nội

Video

Người Mỹ cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng bị bắt khi đang ở căn hộ

Chỉ sau một thời gian ngắn xảy ra vụ cướp tiệm vàng trong đêm ở Đà Nẵng, nghi phạm là người nước ngoài đã nhanh chóng bị bắt giữ.

Trường Hân t/h

Trưa 27/8, Công an Đà Nẵng cho biết nghi phạm cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, Đà Nẵng) bị bắt giữ lúc khoảng 10h30 cùng ngày, sau gần 14 giờ gây án.

Bước đầu xác định nghi phạm là Dale James (29 tuổi, hộ chiếu quốc tịch Mỹ).

Đối tượng trắng trợn cướp tiệm vàng rồi bỏ chạy. Nguồn: MXH

Người này bị cảnh sát bắt giữ khi đang trốn trong một căn hộ thuê tại phường An Hải (Đà Nẵng).

Sau khi thực hiện vụ cướp vào tối 26/8, nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường và sử dụng xe máy (xe thuê, tháo biển số) di chuyển qua nhiều tuyến phố. Người này về căn hộ nói trên, cất giấu tang vật liên quan, và sau đó bị công an bắt giữ.

2401009-a86573bf50a3c9f26a1079e18aa44ab6.jpg
Đại tá Nguyễn Hà Lai - phó giám đốc Công an Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra - Ảnh: H.B.

"Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ" - lãnh đạo Công an Đà Nẵng cho biết.

Trước đó vào tối 26/8, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường vụ cướp tiệm vàng, đồ trang sức thuộc một thương hiệu vàng lớn ở địa chỉ 455 Núi Thành (Đà Nẵng).

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an Đà Nẵng khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường. Phòng cảnh sát hình sự (đơn vị chủ công) nhanh chóng tiến hành truy xét nóng nghi can.

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng cũng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra.

Bên ngoài đường, lực lượng chức năng tích cực điều tiết, phân luồng giao thông qua khu vực này.

Theo một số người dân chứng kiến cho biết lúc gần 20h tối 26/8, tại cửa hàng vàng trang sức trên xảy ra vụ cướp. Thời điểm này, một người mặc áo xe công nghệ, đội mũ bảo hiểm che kín mặt đã tấn công bằng hung khí gây thương tích cho bảo vệ.

Một số người đã tri hô cướp và dùng gậy để chặn phía trước cửa hàng trang sức. Kẻ cướp sau khi vơ lấy tài sản vào ba lô đã xô cửa, tẩu thoát ra ngoài…

