Quyết không buông tên cướp, nữ nhân viên tiệm vàng bị kéo lê trên đường

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã bắt giữ được nghi can cướp tiệm vàng trên đường Võ Văn Vân.