Thượng úy Cảnh sát cơ động bị đẩy ngã phải nhập viện

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Hồ Bá Quyền (SN 1988, nghề nghiệp lái xe) và Lê Văn Linh (SN 1995, nghề nghiệp phụ xe), cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tạm giữ đối tượng say rượu chống đối CSGT ở Hà Nội Một đối tượng say rượu đã bị Công an TP Hà Nội tạm giữ sau khi xin cho người quen vi phạm giao thông bất thành và chống đối CSGT.