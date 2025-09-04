Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thưởng thức 8 món bánh đặc sản Hội An, ăn một lần là nhớ mãi

Du lịch

Thưởng thức 8 món bánh đặc sản Hội An, ăn một lần là nhớ mãi

Hội An không chỉ níu chân du khách bởi phố cổ cổ kính mà còn bởi những món bánh đặc sản độc đáo, thơm ngon, đậm đà hương vị truyền thống khó quên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Hội An không chỉ nổi tiếng với phố cổ bình yên mà còn là “thiên đường” ẩm thực với những món bánh truyền thống độc đáo, mang hương vị khó quên. Ảnh Vinpearl
Hội An không chỉ nổi tiếng với phố cổ bình yên mà còn là “thiên đường” ẩm thực với những món bánh truyền thống độc đáo, mang hương vị khó quên. Ảnh Vinpearl
Trong số đó, bánh hoa hồng – bánh bao vạc là biểu tượng ẩm thực phố Hội. Những chiếc bánh nhỏ xinh, trắng ngần như đóa hoa, nhân tôm thịt được chế biến công phu, ăn kèm hành phi và nước chấm chua ngọt, tạo nên trải nghiệm khó quên. Ảnh MIA
Trong số đó, bánh hoa hồng – bánh bao vạc là biểu tượng ẩm thực phố Hội. Những chiếc bánh nhỏ xinh, trắng ngần như đóa hoa, nhân tôm thịt được chế biến công phu, ăn kèm hành phi và nước chấm chua ngọt, tạo nên trải nghiệm khó quên. Ảnh MIA
Bánh phu thê lại gợi nhắc câu chuyện vợ chồng thủy chung, với lớp vỏ mềm, nhân đậu xanh ngọt thanh, từng là món quà lưu giữ tình nghĩa trong gia đình phố cổ. Ảnh IViVu
Bánh phu thê lại gợi nhắc câu chuyện vợ chồng thủy chung, với lớp vỏ mềm, nhân đậu xanh ngọt thanh, từng là món quà lưu giữ tình nghĩa trong gia đình phố cổ. Ảnh IViVu
Những món bánh dân dã như bánh đập, kết hợp lớp bánh giòn – dẻo với nước chấm mắm cá cơm thơm lừng, hay bánh tổ, dẻo thơm mùi gừng, thường dùng trong dịp lễ Tết, đều làm nên nét đặc sắc trong ẩm thực Hội An. Ảnh Vinpearl
Những món bánh dân dã như bánh đập, kết hợp lớp bánh giòn – dẻo với nước chấm mắm cá cơm thơm lừng, hay bánh tổ, dẻo thơm mùi gừng, thường dùng trong dịp lễ Tết, đều làm nên nét đặc sắc trong ẩm thực Hội An. Ảnh Vinpearl
Bánh tổ là món bánh lễ Tết, dẻo thơm mùi gừng, làm từ nếp, đường, mè và gừng tươi. Bánh có thể chiên hoặc nướng, thưởng thức tại chỗ hay mua về làm quà đều rất hợp. Ảnh IViVu
Bánh tổ là món bánh lễ Tết, dẻo thơm mùi gừng, làm từ nếp, đường, mè và gừng tươi. Bánh có thể chiên hoặc nướng, thưởng thức tại chỗ hay mua về làm quà đều rất hợp. Ảnh IViVu
Không thể bỏ qua bánh bèo món dân dã, bột trắng mịn được hấp chín trong những chiếc chén nhỏ, ăn kèm tôm băm, hành phi và ram giòn, tạo cảm giác thanh mát, dễ ăn.
Không thể bỏ qua bánh bèo món dân dã, bột trắng mịn được hấp chín trong những chiếc chén nhỏ, ăn kèm tôm băm, hành phi và ram giòn, tạo cảm giác thanh mát, dễ ăn.
Bánh đậu xanh Hội An từ thế kỷ 18 nổi bật với hương thơm bùi, giòn rụm, làm từ bột đậu xanh, nếp và đường, ép khuôn nhỏ rồi sấy lò than, vừa ngon vừa thích hợp làm quà. Ảnh Xanh SM
Bánh đậu xanh Hội An từ thế kỷ 18 nổi bật với hương thơm bùi, giòn rụm, làm từ bột đậu xanh, nếp và đường, ép khuôn nhỏ rồi sấy lò than, vừa ngon vừa thích hợp làm quà. Ảnh Xanh SM
Bánh ít lá gai lại gây ấn tượng bởi lớp vỏ đen bóng, nhân đậu xanh dừa bùi béo, dẻo mềm, thường được thưởng thức cùng trà xanh, thể hiện sự tinh tế, khéo léo trong ẩm thực phố cổ. Ảnh MIA
Bánh ít lá gai lại gây ấn tượng bởi lớp vỏ đen bóng, nhân đậu xanh dừa bùi béo, dẻo mềm, thường được thưởng thức cùng trà xanh, thể hiện sự tinh tế, khéo léo trong ẩm thực phố cổ. Ảnh MIA
Bánh xoài là món ngọt dịu, làm từ bột nếp, dừa nạo và đường, hình dáng nhỏ như hạt xoài. Bánh gợi niềm may mắn, thường dùng trong lễ hội và cưới hỏi, giữ hồn xưa của phố cổ. Ảnh MIA
Bánh xoài là món ngọt dịu, làm từ bột nếp, dừa nạo và đường, hình dáng nhỏ như hạt xoài. Bánh gợi niềm may mắn, thường dùng trong lễ hội và cưới hỏi, giữ hồn xưa của phố cổ. Ảnh MIA
Vân Giang (Tổng hợp)
#bánh đặc sản Hội An #ẩm thực Hội An #bánh hoa hồng Hội An #bánh phu thê Hội An #bánh đập Hội An #bánh tổ Hội An

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT