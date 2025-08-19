Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Du lịch Hội An ăn ngon, chơi đã, sống ảo thả ga

Hội An đón du khách bằng phố cổ rực rỡ, đèn lồng lung linh, món ngon xứ Quảng và trải nghiệm thú vị, lý tưởng cho kỳ nghỉ trọn vẹn.

Vân Giang

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 là dịp lý tưởng để du khách rời xa nhịp sống hối hả và tìm đến một nơi vừa bình yên, vừa đầy sắc màu. Hội An, phố cổ hơn 400 năm tuổi, cách Đà Nẵng chỉ khoảng 30 km, là điểm đến hoàn hảo: nơi đây không chỉ có ẩm thực đặc sắc, nhiều trải nghiệm thú vị, mà còn là thiên đường sống ảo.

chua-cau.jpg
Check in chùa Cầu. Ảnh Anh Ha Pham

Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1999, Hội An nổi bật với những mái nhà vàng rêu phong, con đường lát gạch yên ả và những bức tường “auto đẹp”. Tháng 9, khi nắng nhẹ, trời trong xanh, phố cổ càng trở nên rực rỡ với cờ hoa và đèn lồng, cùng nhiều hoạt động văn nghệ, hội thi và lễ hội đường phố, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

pho-den-long.jpg
Ảnh Phạm Khánh Linh

Khám phá Hội An ban ngày

Buổi sáng, du khách có thể bắt đầu hành trình từ Chùa Cầu – cây cầu gỗ độc đáo từ thế kỷ 17, ghé Nhà cổ Tấn Ký với kiến trúc giao thoa Việt – Nhật – Trung, hoặc tham quan Bảo tàng Gốm sứ Mậu Dịch để hiểu hơn về lịch sử thương cảng sầm uất một thời.

tham-quan-bao-tang-gom-su-mau-dich.jpg
Tham quan Bảo tàng Gốm sứ Mậu Dịch. Ảnh MIA

Chợ Hội An là điểm mua sắm lý tưởng với đèn lồng, túi vải thổ cẩm, quà lưu niệm… Du khách nên đi sớm để vừa tránh nắng, vừa có ánh sáng đẹp cho những bức hình sống ảo.

34882efa17309f6ec621.jpg
Nhà cổ Tấn Ký nhìn từ bên ngoài. Ảnh Vietnam Times

Hội An lung linh về đêm

Khi phố lên đèn, Hội An biến thành bức tranh ánh sáng với hàng nghìn chiếc đèn lồng treo dọc các tuyến phố Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú.

tha-hoa-dang.jpg
Thả hoa đăng trên sông Hoài. Ảnh Vinpearl

Một trải nghiệm không thể bỏ qua là thuê thuyền trên sông Hoài (50.000 – 80.000 đồng/người) để thả hoa đăng, vừa chiêm ngưỡng ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, vừa lưu lại những bức ảnh nghệ thuật trong dịp lễ.

Thưởng thức ẩm thực trứ danh

Một chuyến đi Hội An sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa thử cao lầu – sợi mì dai kết hợp thịt xá xíu, rau sống Trà Quế và nước sốt đậm đà (35.000 – 50.000 đồng/tô).

cao-lau1.jpg
Thưởng thức cao lầu. Ảnh DRT

Ngoài ra, du khách nên thưởng thức mì Quảng gà, bánh bao – bánh vạc, hoành thánh chiên, chè bắp và cà phê rang xay tại các quán ven sông. Một số địa chỉ nổi tiếng gồm: Cao lầu Bà Bé, Mì Quảng Bà Minh, Bánh mì Phượng. Nhiều quán mở cửa đến 23h dịp lễ để phục vụ khách.

Gợi ý lịch trình 3 ngày 2 đêm

Ngày 1: Buổi sáng check-in Chùa Cầu, Nhà cổ, Bảo tàng; chiều dạo chợ Hội An mua sắm; tối tham gia lễ hội đèn lồng, thả hoa đăng trên sông Hoài.

Ngày 2: Sáng trải nghiệm làm đèn lồng tại làng nghề truyền thống (150.000 – 200.000 đồng/khách), tham quan làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế; chiều nghỉ ngơi; tối thưởng thức ẩm thực và nghe nhạc sống tại các quán ven sông.

mot.jpg
Ảnh Phương Nam Trang

Ngày 3: Mua sắm đặc sản như bánh đậu xanh, hạt điều, cà phê; thưởng thức bữa sáng với cao lầu hoặc bánh mì trước khi rời phố cổ.

Lưu ý khi du lịch Hội An dịp lễ

Đặt phòng sớm từ 2–3 tuần để tránh hết phòng hoặc giá tăng cao.

Mang giày hoặc sandal thoải mái, vì phố cổ chủ yếu đi bộ.

Chuẩn bị mũ, kem chống nắng và áo khoác nhẹ do nắng ban ngày, mát về đêm.

Nếu đi từ Đà Nẵng, có thể kết hợp tham quan Ngũ Hành Sơn hoặc biển An Bàng trước khi vào Hội An.

Với thời tiết dễ chịu, cảnh đẹp “không góc chết”, ẩm thực đậm đà cùng không khí lễ hội sôi động, Hội An hứa hẹn là điểm “trốn phố” lý tưởng trong kỳ nghỉ 2/9 – nơi du khách vừa thư giãn, vừa mang về bộ ảnh đẹp để khoe với bạn bè.

#Du lịch Hội An 2/9 #phố cổ Hội An #ẩm thực Hội An #lễ hội đèn lồng Hội An #trải nghiệm làm đèn lồng Hội An #tham quan Hội An UNESCO

Bài liên quan

Du lịch

Đặc sản giòn rụm "vừa ăn vừa đập" khiến du khách mê mẩn

Bánh tráng đập – món ăn dân dã miền Trung gây ấn tượng bởi cách ăn độc đáo “vừa ăn vừa đập” cùng hương vị giòn thơm, chấm mắm nêm đậm đà khó quên.

banh-dap.png
Giữa muôn vàn món ngon miền Trung, có một đặc sản dân dã nhưng lại khiến du khách thích thú bởi cách ăn “có một không hai”: bánh tráng đập. Ảnh Internet
banh-dap-1.jpg
Chỉ từ những nguyên liệu đơn giản như bánh tráng nướng, bánh ướt và chút mắm nêm đậm đà, món ăn này đã trở thành biểu tượng ẩm thực đường phố của các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, thu hút không ít thực khách trong và ngoài nước. Ảnh amthuc
Xem chi tiết

Du lịch

Rừng dừa Bảy Mẫu có gì mà hút hồn du khách gần xa?

Cách phố cổ Hội An 3 km, rừng dừa Bảy Mẫu hút khách bởi cảnh dừa nước xanh rì, chèo thuyền thúng vui nhộn và trải nghiệm đậm chất miền sông nước.

"Miền Tây thu nhỏ" giữa lòng Quảng Nam

Rừng dừa Bảy Mẫu có lịch sử hàng trăm năm, được người dân vùng Cẩm Thanh trồng ven sông để giữ đất, chắn sóng. Theo thời gian, nơi đây phát triển thành khu rừng dừa nước rộng lớn, trở thành lá phổi xanh của Hội An và là địa điểm lý tưởng cho du khách muốn rời xa phố thị để tìm chút yên bình, gần gũi thiên nhiên.

Xem chi tiết

Photo

Hội An lọt top điểm đến lãng mạn nhất thế giới

Hội An được tờ Time Out của Anh bình chọn là một trong những thành phố lãng mạn nhất trên thế giới.

Hoi An lot top diem den lang man nhat the gioi
 Theo Time Out, Hội An nổi tiếng với những ngôi nhà cổ có mái ngói rêu phong, tường vàng, cửa gỗ mang đậm dấu ấn kiến trúc xưa. Con phố nhỏ lát gạch, những dãy nhà san sát tạo ra cảm giác hoài niệm, bình yên và lãng mạn. Ảnh Internet
Hoi An lot top diem den lang man nhat the gioi-Hinh-2
 Không giống như những thành phố lớn ồn ào, náo nhiệt, Hội An mang đến một nhịp sống chậm rãi, thanh bình. Ảnh Internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới