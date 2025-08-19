Du lịch Hội An ăn ngon, chơi đã, sống ảo thả ga

Hội An đón du khách bằng phố cổ rực rỡ, đèn lồng lung linh, món ngon xứ Quảng và trải nghiệm thú vị, lý tưởng cho kỳ nghỉ trọn vẹn.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 là dịp lý tưởng để du khách rời xa nhịp sống hối hả và tìm đến một nơi vừa bình yên, vừa đầy sắc màu. Hội An, phố cổ hơn 400 năm tuổi, cách Đà Nẵng chỉ khoảng 30 km, là điểm đến hoàn hảo: nơi đây không chỉ có ẩm thực đặc sắc, nhiều trải nghiệm thú vị, mà còn là thiên đường sống ảo.

Check in chùa Cầu. Ảnh Anh Ha Pham

Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1999, Hội An nổi bật với những mái nhà vàng rêu phong, con đường lát gạch yên ả và những bức tường “auto đẹp”. Tháng 9, khi nắng nhẹ, trời trong xanh, phố cổ càng trở nên rực rỡ với cờ hoa và đèn lồng, cùng nhiều hoạt động văn nghệ, hội thi và lễ hội đường phố, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Ảnh Phạm Khánh Linh

Khám phá Hội An ban ngày

Buổi sáng, du khách có thể bắt đầu hành trình từ Chùa Cầu – cây cầu gỗ độc đáo từ thế kỷ 17, ghé Nhà cổ Tấn Ký với kiến trúc giao thoa Việt – Nhật – Trung, hoặc tham quan Bảo tàng Gốm sứ Mậu Dịch để hiểu hơn về lịch sử thương cảng sầm uất một thời.

Tham quan Bảo tàng Gốm sứ Mậu Dịch. Ảnh MIA

Chợ Hội An là điểm mua sắm lý tưởng với đèn lồng, túi vải thổ cẩm, quà lưu niệm… Du khách nên đi sớm để vừa tránh nắng, vừa có ánh sáng đẹp cho những bức hình sống ảo.

Nhà cổ Tấn Ký nhìn từ bên ngoài. Ảnh Vietnam Times

Hội An lung linh về đêm

Khi phố lên đèn, Hội An biến thành bức tranh ánh sáng với hàng nghìn chiếc đèn lồng treo dọc các tuyến phố Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú.

Thả hoa đăng trên sông Hoài. Ảnh Vinpearl

Một trải nghiệm không thể bỏ qua là thuê thuyền trên sông Hoài (50.000 – 80.000 đồng/người) để thả hoa đăng, vừa chiêm ngưỡng ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, vừa lưu lại những bức ảnh nghệ thuật trong dịp lễ.

Thưởng thức ẩm thực trứ danh

Một chuyến đi Hội An sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa thử cao lầu – sợi mì dai kết hợp thịt xá xíu, rau sống Trà Quế và nước sốt đậm đà (35.000 – 50.000 đồng/tô).

Thưởng thức cao lầu. Ảnh DRT

Ngoài ra, du khách nên thưởng thức mì Quảng gà, bánh bao – bánh vạc, hoành thánh chiên, chè bắp và cà phê rang xay tại các quán ven sông. Một số địa chỉ nổi tiếng gồm: Cao lầu Bà Bé, Mì Quảng Bà Minh, Bánh mì Phượng. Nhiều quán mở cửa đến 23h dịp lễ để phục vụ khách.

Gợi ý lịch trình 3 ngày 2 đêm

Ngày 1: Buổi sáng check-in Chùa Cầu, Nhà cổ, Bảo tàng; chiều dạo chợ Hội An mua sắm; tối tham gia lễ hội đèn lồng, thả hoa đăng trên sông Hoài.

Ngày 2: Sáng trải nghiệm làm đèn lồng tại làng nghề truyền thống (150.000 – 200.000 đồng/khách), tham quan làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế; chiều nghỉ ngơi; tối thưởng thức ẩm thực và nghe nhạc sống tại các quán ven sông.

Ảnh Phương Nam Trang

Ngày 3: Mua sắm đặc sản như bánh đậu xanh, hạt điều, cà phê; thưởng thức bữa sáng với cao lầu hoặc bánh mì trước khi rời phố cổ.

Lưu ý khi du lịch Hội An dịp lễ

Đặt phòng sớm từ 2–3 tuần để tránh hết phòng hoặc giá tăng cao.

Mang giày hoặc sandal thoải mái, vì phố cổ chủ yếu đi bộ.

Chuẩn bị mũ, kem chống nắng và áo khoác nhẹ do nắng ban ngày, mát về đêm.

Nếu đi từ Đà Nẵng, có thể kết hợp tham quan Ngũ Hành Sơn hoặc biển An Bàng trước khi vào Hội An.

Với thời tiết dễ chịu, cảnh đẹp “không góc chết”, ẩm thực đậm đà cùng không khí lễ hội sôi động, Hội An hứa hẹn là điểm “trốn phố” lý tưởng trong kỳ nghỉ 2/9 – nơi du khách vừa thư giãn, vừa mang về bộ ảnh đẹp để khoe với bạn bè.