Thượng tá Cù Quốc Thắng giữ chức Giám đốc Công an Ninh Bình

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Chiều ngày 20/11, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại Lễ công bố, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, tân Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an

Đồng thời, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi Lễ công bố, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh và Thượng tá Cù Quốc Thắng trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND tại Công an tỉnh Ninh Bình và Công an tỉnh Quảng Ninh trong suốt thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh và Thượng tá Cù Quốc Thắng là những cán bộ được đào tạo bài bản, có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao; đã trải qua nhiều vị trí công tác và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Các lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Ninh Bình tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, các cán bộ được điều động và bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong gương mẫu nêu cao tinh thần đoàn kết cùng tập thể 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh và Thượng tá Cù Quốc Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã tin tưởng, giao trọng trách mới; đồng thời bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân, CBCS lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Quảng Ninh đã luôn đồng hành, giúp đỡ để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Trên cương vị công tác mới, các cán bộ trên hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, nêu cao đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của quê hương, đất nước.