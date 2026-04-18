Thực trạng lấn chiếm công viên Phạm Huy Thông... vai trò phường Hạnh Thông ở đâu?

Giữa lúc TP HCM ra quân quyết liệt dẹp vỉa hè, sự nhếch nhác tại công viên Phạm Huy Thông đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý của chính quyền phường sở tại.

Bức tranh đối lập giữa nỗ lực chung và sự nhếch nhác tại cơ sở

Thời gian qua, TP HCM liên tục ghi dấu ấn với nhiều nỗ lực cải tạo, chỉnh trang đô thị, khang trang tuyến phố nhằm đem lại không gian sống xanh cho người dân. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quyết liệt của thành phố trong việc lập lại trật tự lòng lề đường.

Tấm biển cấm tại công viên Phạm Huy Thông.

Thế nhưng, tại công viên Phạm Huy Thông (phường Hạnh Thông), thực tế lại phơi bày một nghịch lý đáng buồn. Dù ngay lối vào công viên có treo tấm biển đỏ rực ghi rõ "KHÔNG lấn chiếm buôn bán, tụ tập cản trở lối đi", song mọi thứ dường như chỉ mang tính hình thức. Không gian xanh này đang oằn mình gánh chịu sự bủa vây của hàng quán bán nước giải khát, cà phê lộ thiên với bàn ghế nhựa bày la liệt trên lối đi bộ. Chưa dừng lại ở đó, lòng đường và vỉa hè bao quanh công viên biến thành bãi đỗ xe tải, xe máy ngổn ngang.

Sự lấn chiếm trắng trợn này không chỉ bóp nghẹt "lá phổi xanh" mà còn kéo theo rác thải nhếch nhác, gây nguy hiểm cho người già và trẻ em khi phải xuống lòng đường di chuyển. Được đầu tư xây dựng bài bản với kinh phí gần 4 tỷ đồng, nơi lẽ ra phục vụ lợi ích cộng đồng nay lại bị tư lợi hóa, biến của công thành của riêng một cách công khai.

Trách nhiệm của UBND phường Hạnh Thông dưới góc độ pháp luật

Sự tồn tại dai dẳng của tình trạng trên đặt ra câu hỏi lớn về năng lực quản lý và trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang hướng tới việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo định hướng này, cấp phường phải là nơi trực tiếp giải quyết các công việc gắn với đời sống hằng ngày, an sinh xã hội và đặc biệt là trật tự cơ sở. Sự buông lỏng quản lý tại công viên Phạm Huy Thông cho thấy chính quyền cấp phường dường như chưa phát huy hết vai trò thực thi và chưa đáp ứng được thước đo về sự hài lòng của người dân.

Đánh giá về thực trạng này dưới lăng kính pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP. HCM) nhìn nhận: "Việc chiếm dụng công viên làm nơi buôn bán, xả rác và gây mất mỹ quan là các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và trật tự công cộng." Các quy định về xử phạt hiện nay đã rất rõ ràng tại các Nghị định 16/2022/NĐ-CP, Nghị định 45/2022/NĐ-CP và Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Vấn đề cốt lõi còn lại nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Thiết nghĩ, UBND phường Hạnh Thông cần ra quân quyết liệt, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, trả lại đúng công năng của công viên Phạm Huy Thông. Không thể để một chính sách vĩ mô đúng đắn lại bị ách tắc chỉ vì sự quản lý lỏng lẻo ở cấp cơ sở.

