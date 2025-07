Thực hư về clip bạo hành trẻ mầm non tự kỷ đang xuất hiện trên mạng

Video do gia đình nạn nhân cung cấp

Bảo mẫu bạo hành tới nhà xin lỗi, bé thấy cô khóc thét Sau khi sự việc bại lộ do quên tắt camera và để phụ huynh phát hiện, nữ giáo viên ở tỉnh Quảng Nam đã đến nhà phụ huynh khóc lóc, xin tha thứ.

Bắt khẩn cấp bảo mẫu bạo hành trẻ 2 tuổi Công an huyện Bến Lức (Long An) vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Liên (SN 1966, trú tại ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ trẻ.