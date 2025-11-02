Hà Nội

Thua El Clasico, Lamine Yamal chia tay bạn gái hơn 7 tuổi

Cộng đồng trẻ

Thua El Clasico, Lamine Yamal chia tay bạn gái hơn 7 tuổi

Lamine Yamal được cho là đã chấm dứt chuyện tình với nữ ca sĩ Nicki Nicole.

Thiên Anh
Lamine Yamal đã chính thức lên tiếng xác nhận việc chia tay ca sĩ Nicki Nicole, khép lại chuỗi tin đồn về mối quan hệ rạn nứt giữa hai người trong thời gian qua.
Cầu thủ trẻ của Barcelona và nữ ca sĩ người Argentina sinh năm 2000 từng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông thể thao lẫn giải trí khi công khai tình cảm, tạo nên một trong những cặp đôi được quan tâm bậc nhất hiện nay.
Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Javi Hoyos, Lamine Yamal thẳng thắn chia sẻ: “Chúng tôi không còn bên nhau nữa”, qua đó làm rõ tình trạng hiện tại.
Thần đồng sinh năm 2007 cũng phủ nhận mọi tin đồn về chuyện phản bội: “Không có ai phản bội ai cả, chúng tôi chỉ đơn giản là chia tay. Mọi thứ đang lan truyền đều không đúng với sự thật”.
Trong nhiều tháng, Yamal và Nicki Nicole thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội và tại các sự kiện, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi con đường riêng.
Theo tiết lộ của Javi Hoyos trong chương trình D Corazon, thông tin chia tay đã gây xôn xao trên mạng xã hội, nơi NHM liên tục bàn tán về nguyên nhân thật sự, đặc biệt là sau chuyến đi Milan của Yamal cùng bạn bè.
Trước những đồn đoán này, cầu thủ của Barcelona lên tiếng làm rõ: “Tôi không phản bội và cũng không ở bên người nào khác”.
Với tuyên bố dứt khoát đó, Lamine Yamal mong muốn khép lại mọi tranh cãi và chấm dứt những lời đồn xung quanh mối quan hệ của mình.
Trên trang Instagram cá nhân với hơn 39 triệu người theo dõi, Yamal đã để hình nền màu đen và xóa bỏ toàn bộ những hình ảnh thân mật của cả hai, qua đó ngầm xác nhận rằng chuyện tình cảm với Nicki Nicole.
Lamine Yamal được xác nhận đã chia tay với Nicki Nicole.
Thiên Anh
