Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Đảng ủy Chính phủ

Chiều 30/3, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ về sơ kết công tác quý I năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2026.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan.

Phiên họp tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Công tác chỉ đạo tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hiện nay; sơ kết, đánh giá công tác quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II của Đảng ủy; một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Theo các báo cáo, ý kiến tại Hội nghị, Đảng bộ Chính phủ bước vào năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với tinh thần, khí thế phấn khởi. Trên cơ sở bám sát, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, được sự quan tâm của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, Đảng ủy Chính phủ đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị phục vụ tốt Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các Hội nghị Trung ương 1, 2 và Kỳ họp Quốc hội sắp tới…

Cũng trong quý I năm 2026, bối cảnh, tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp, nhanh, khó lường, xung đột leo thang tại Trung Đông và một số khu vực, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động giá năng lượng và gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, rủi ro môi trường đầu tư, thương mại, tài chính toàn cầu diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành chính sách quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả, cả cấp bách và dài hạn. Nhờ đó, tình hình được kiểm soát tốt, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội tiếp tục đạt kết quả tích cực, toàn diện.

Tập trung cho ý kiến về công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hiện nay, các đại biểu cho rằng, bên cạnh yêu cầu tập trung cao độ cho các nhiệm vụ, giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cần đặc biệt quan tâm bám sát diễn biến tình hình, nâng cao năng lực dự báo, chủ động có các giải pháp, kịch bản điều hành cho mọi tình huống, ứng phó hiệu quả với tình hình khủng hoảng trên thế giới và tác động từ xung đột có thể còn kéo dài, cạnh tranh chiến lược, nhất là về năng lượng, công nghệ gay gắt hơn.

Phát biểu kết luận, cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ đã phân tích những tồn tại, hạn chế, các bài học kinh nghiệm và nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội XIV của Đảng; các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, trong đó có các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 2, đặc biệt là "4 kiên định" về tư tưởng, chính trị và "4 nguyên tắc cốt lõi" trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Theo Thủ tướng, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, cần phát huy tự tin, tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; kết hợp giữa nội lực và ngoại lực; giải quyết cả vấn đề trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, phát triển nhanh, bền vững, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; hoàn thiện thể chế, pháp luật; điều hành chính sách tài chính-tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; huy động nguồn lực cho phát triển; chuyển đổi, xác lập mô hình tăng trưởng mới; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài; bảo đảm an ninh năng lượng; quản trị tốt rủi ro, ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với các vấn đề phát sinh…

Cùng với đó, chú trọng phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, đào tạo, làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, tăng cường giám sát, kiểm tra, đề cao kỷ luật, kỷ cương, không ngừng củng cố, phát huy đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao nhất của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, luôn dành cho Đảng bộ Chính phủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sắc; trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của các Ban Đảng Trung ương, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương; ghi nhận và trân trọng cảm ơn các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ thời gian qua luôn nỗ lực, quyết tâm góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ Chính phủ.