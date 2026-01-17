Hà Nội

Thế giới

Tổng thống lâm thời Venezuela tiếp tục cải tổ nội các

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez mới đây công bố 3 sự thay đổi trong nội các của bà.

An An (Theo deultimominuto)

Trang De Ultimo Minuto News đưa tin, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 16/1 đã công bố một số điều chỉnh nhân sự trong nội các.

Trên tài khoản Telegram của mình, bà Rodriguez thông báo về việc bổ nhiệm ông Freddy Ñáñez, người trước đây là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, làm Bộ trưởng Hệ sinh thái và Môi trường, thay thế ông Anibal Coronado.

"Trong vai trò mới, Bộ trưởng Nanez sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục thúc đẩy các chính sách công nhằm bảo vệ Mẹ Trái Đất và tất cả vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường", bà Rodriguez cho biết.

ve.png
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: TASS.

Trong khi đó, ông Anibal được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông Venezuela và nhà triết học Miguel Ángel Pérez Pirela được bổ nhiệm làm Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, Đại úy Juan Escalona, ​​một thành viên trong đội an ninh của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống. Bà Rodriguez cũng đã thông báo vào ngày 6/1, 3 ngày sau khi ông Maduro bị Mỹ bắt giữ, về việc bổ nhiệm cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Calixto Ortega làm Phó Tổng thống.

Cùng ngày hôm đó, bà Rodriguez đã cách chức người đứng đầu lực lượng an ninh của ông Maduro, Thiếu tướng Javier Marcano Tábata, và bổ nhiệm Tướng Gustavo González López làm chỉ huy Đội cận vệ danh dự của Tổng thống và người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân sự (DGCIM).

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiềm lực dầu mỏ của Venezuela

Nguồn video: VTV
