Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Ông Lê Minh Hưng chính thức trở thành người kế nhiệm ông Phạm Minh Chính để đảm nhận chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự với quy trình bầu Thủ tướng. Đây là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ ba được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sau khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước.

Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng được thông qua với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (100% đại biểu có mặt, 99% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau khi được bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ mới, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó".

Sau khi tuyên thệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng trước hết trân trọng gửi lời cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Thủ tướng.

“Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước”, tân Thủ tướng chia sẻ.

Người đứng đầu Chính phủ thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối, các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí và nhân dân cả nước, đã nỗ lực phấn đấu, hy sinh để ngày hôm nay đất nước ta có được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế và uy tín quốc tế được nâng lên một tầm cao mới.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng.