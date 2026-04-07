Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Ông Lê Minh Hưng chính thức trở thành người kế nhiệm ông Phạm Minh Chính để đảm nhận chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Thiên Tuấn

Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự với quy trình bầu Thủ tướng. Đây là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ ba được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sau khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước.

Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng được thông qua với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (100% đại biểu có mặt, 99% tổng số đại biểu Quốc hội).

2764141053960249751.jpg

Sau khi được bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ mới, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó".

Sau khi tuyên thệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng trước hết trân trọng gửi lời cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Thủ tướng.

“Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước”, tân Thủ tướng chia sẻ.

Người đứng đầu Chính phủ thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối, các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí và nhân dân cả nước, đã nỗ lực phấn đấu, hy sinh để ngày hôm nay đất nước ta có được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế và uy tín quốc tế được nâng lên một tầm cao mới.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

thu-tuong-le-minh-hung.jpg

Theo quy định của Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội và có nhiều nhiệm vụ và quyền hạn.

Thủ tướng có nhiệm vụ lãnh đạo việc xây dựng chính sách, tổ chức thi hành pháp luật; lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia.

Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; đồng thời phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm, quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thủ tướng cũng có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới