Toàn cảnh ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Ngày 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Từ 7h sáng, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Từ 8h, Quốc hội họp phiên khai mạc (Phiên họp được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Quốc hội làm Lễ chào cờ; nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Phiên khai mạc có sự tham dự của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Hà Nội; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài thường trú tại Hà Nội.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TÁI ĐẮC CỬ

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm phát biểu; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hữu Đông trình bày Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ 9h20, Quốc hội họp riêng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các nội dung sau: Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Nguyễn Hữu Đông thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình bày Tờ trình về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI; Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình bày dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 491 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 491 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98.20% tổng số đại biểu Quốc hội); Nghe Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV Nguyễn Khắc Định thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình bày 2 Tờ trình về nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau: Có 492 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 492 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98.40% tổng số đại biểu Quốc hội); Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Từ 11h, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các nội dung sau: Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: Có 491 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 491 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98.20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Vào 11h05, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI Trần Thanh Mẫn đã tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

KIỆN TOÀN CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CỦA QUỐC HỘI

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội họp riêng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn, tiến hành các nội dung sau:

(Bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo Quốc hội kết quả kiểm phiếu.

Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình bày 2 dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau:

Đối với Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, có 496 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 496 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, danh sách các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà có tên sau: Ông Đỗ Văn Chiến; Ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; bà Nguyễn Thị Hồng.

Đối với Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, có 487 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 487 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97.40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Hữu Đông, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các Nghị quyết về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết cho các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Hữu Đông thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày 3 Tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết để bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 493 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98.60% tổng số đại biểu Quốc hội). Tiếp đó, Quốc hội bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày 3 dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau:

Đối với Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI, có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 493 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98.60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà có tên sau: Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Đối với Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 481 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96.20% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Đối với Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 485 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97.00% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.