Thứ trưởng Bộ Công an - mỗi người dân là chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương nhấn mạnh như trên khi phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng, ngày 26/7.

Cùng dự có ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố Hải Phòng, các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu tại Ngày hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã biểu dương và chúc mừng các kết quả, thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của thành phố Hải Phòng thời gian qua. Đồng thời chúc mừng các điển hình tiên tiến được tuyên dương khen thưởng tại ngày hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo xuyên suốt, liên tục từ cấp Trung ương đến địa bàn cơ sở.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; phòng chống cháy nổ; đảm bảo trật tự công cộng, trật tự, an toàn giao thông.

Đối với phường Lê Thanh Nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Đảng ủy, UBND phường cần tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực, phấn đấu xây dựng trở thành phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị của thành phố Hải Phòng để các phường, xã khác học tập kinh nghiệm, để nhân dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp. Phấn đấu trở thành phường không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội.

Để đạt được mục tiêu trên rất cần sự tham gia, hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANTT ngay từ mỗi gia đình, mỗi cụm dân cư, mỗi tổ dân phố.

Phường Lê Thanh Nghị được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của 3 phường Tân Bình, Thanh Bình, Lê Thanh Nghị và một phần diện tích, dân số của phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương trước đây. Không chỉ là địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội, phường Lê Thanh Nghị còn là địa bàn có tính chất phức hợp: giao thoa tôn giáo, tín ngưỡng, tập trung nhiều cơ sở sản xuất - kinh doanh và điểm dân cư đông đúc.

Các đại biểu dự ngày hội.

Trong bối cảnh đó, cấp ủy, chính quyền phường Lê Thanh Nghị đã xác định rõ giữ vững ANTT, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nền tảng để phát triển bền vững, lâu dài. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã phát động và duy trì hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nổi bật, phường đã duy trì hoạt động của 12 mô hình với 35 điểm nhân rộng mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” tại các cơ quan, khu dân cư trên địa bàn phường.

Nhiều mô hình điểm do Công an phường tham mưu xây dựng đã được Bộ Công an thông báo, ghi nhận và phát huy hiệu quả thiết thực, đặc biệt là mô hình “Camera an ninh bảo đảm ANTT”.