Top 10 ứng dụng sửa ảnh "bá đạo", độc lạ nhất trên iPhone

Pixel is Data: Đây về cơ bản là một ứng dụng sửa ảnh. Sở dĩ nói “về cơ bản” là vì ứng dụng này rất khác thường so với đa số các app có đầy rẫy trên App Store. Thay vì cho phép người dùng thu phóng kích cỡ, tinh chỉnh các thông số bằng các thanh trượt hoặc tương tự như vậy, thì ứng dụng này lại coi mỗi điểm ảnh là một thành phần riêng lẻ để kiểm soát, sắp xếp lại tùy ý. Điều đó có nghĩa là chỉ cần vài cú chạm trên màn hình, bạn có thể biến một bức ảnh bình thường thành một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Sok-edit: Đây là một ứng dụng cắt, dán, nhân đôi trực tiếp. Thay vì sắp xếp màu sắc, hình dáng gọn gàng cho các bức ảnh, ứng dụng này cung cấp cho người dùng các công cụ như: kéo và băng dính để cắt dán, kết hợp tùy ý các bức ảnh khác nhau vào làm một với mục đích cuối cùng là tạo ra những bức ảnh hài hước, sáng tạo. Ứng dụng này khá hài hước và vui nhộn. Khi bạn cắt, ghép, nhân đôi hay xoay lật, kéo dãn bất kỳ một phần tử nào trong ảnh, mỗi thao tác sẽ đi kèm với một hiệu ứng âm thanh. Do đó, việc chỉnh sửa ảnh sẽ trở nên rất vui tai. Visionist: Ứng dụng này có khá nhiều điểm tương đồng với Prisma. Chúng đều sử dụng một mạng lưới thần kinh để biến đổi những bức ảnh thành các tác phẩm rất “Art”. Điểm khác biệt chính là Visionist cho phép bạn can thiệp vào mức độ “ảo diệu” của các chỉnh sửa, còn ứng dụng Prisma thì không, và nhiều khi, Prisma sẽ cho ra các bức ảnh ảo quá đà không mong muốn. Tuy ở phiên bản miễn phí, Visionist chỉ cung cấp cho người dùng 10 hiệu ứng (ở bản trả phí là 60 hiệu ứng khác nhau, với mức giá 1,99 USD), nhưng chúng vẫn rất hữu hiệu trong việc cho ra đời các sản phẩm nghệ thuật siêu thực ảo diệu. Infltr: Ứng dụng hướng tới những người không muốn áp dụng quá nhiều bước hiệu ứng phức tạp lên bức ảnh cảu mình. Bạn chỉ cần quẹt ngang màn hình và ứng dụng sẽ tự động gợi ý những hiệu ứng đẹp cho bức ảnh. Rất đơn giản, nhanh, gọn và ngẫu hứng. DailyFocus: Ứng dụng hướng tới việc cải thiện khả năng chụp ảnh của mỗi người dùng chỉ với 5 phút mỗi ngày. App lưu trữ những video ngắn, hướng dẫn nhanh người dùng các mẹo chụp ảnh hữu ích và đơn giản. Mỗi ngày, giao diện của app này sẽ biến đổi, liệt kê ra những mẹo vặt và khuyến khích người dùng làm theo. Ứng dụng cũng sẽ thông báo để đảm bảo người dùng không quên truy cập, xem và thực hiện theo các bước mẹo được gợi ý mỗi ngày. Retrica: Ứng dụng camera này được thiết kết để đem lại sự sáng tạo, ngẫu hứng và cá tính cho những bức hình selfie nhanh hay những tấm ảnh đời thường trên iPhone. Người dùng có thể túy ý chỉnh sửa hàng tá hiệu ứng trước hoặc sau khi chụp ảnh, đều được. Ứng dụng cũng có thể gợi ý ngẫu nhiên những hiệu ứng vui vẻ, nếu bạn lười chỉnh sửa bức ảnh cưng của mình. Snapseed: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh tên tuổi này được coi như một tượng đài, biểu trưng cho sự tối giản và mạnh mẽ. Chỉ với những thao tác rất cơ bản, bạn có thể áp màu, chỉnh sáng, xóa mụn, kéo chân… và theo dõi quá trình bức ảnh thay đổi, so sánh trực tiếp với bản gốc, sau đó xuất bản một tác phẩm như ý. Càng đào sâu vào các chức năng, người dùng sẽ càng phám phá ra các hiệu ứng siêu việt, y như một phiên bản “Photoshop” dành riêng cho iPhone vậy. Sticky AI: Về cơ bản thì đây là một ứng dụng selfie. Chụp một tấm ảnh (hoặc quay nhanh một đoạn video selfie bằng cách nhấn giữ nút chụp), sau đó Sticky AI sẽ ngay lập tức tách bỏ khuôn mặt khỏi phần nền – với một độ chính xác đáng kinh ngạc. Sau đó, bạn có thể căn chỉnh, kéo dãn hoặc xoay khuôn mặt mình, rồi thêm vào một vài hiệu ứng chữ, kết hợp đổi màu nền và lập tức chia sẻ lên mạng xã hội. Famicam 64: Nếu có lúc nào đó bạn tự hỏi, công nghệ đồ họa ẩn chứa bên trong chiếc iPhone của mình liệu có thay đổi gì so với thời cởi truồng chơi game máy thùng đồ họa 64 bit không, thì Famicam 64 sẽ khai sáng cho bạn. Ứng dụng camera này sử dụng các bộ lọc thời gian thực để giả lập khuôn mặt của bạn theo phong cách giống như của những tựa game hoài cổ. Các hiệu ứng cũng cho phép người dùng thêm chữ viết, dán các hình Sticker phong cách retro, thêm khung viền cool ngầu, trước khi chia sẻ tác phẩm cuối cùng lên mạng. Adobe Photoshop Fix: Ông lớn Adobe, người hung độc tôn chuyên cung cấp giải pháp chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp cho máy tính, cũng không muốn mờ nhạt trên chiến trường di động. Ứng dụng này so với bản dành cho máy tính, có phần lược giản hơn và tập trung nhiều vào các thao tác cơ bản và cần thiết nhất. Ý tưởng đằng sau Adobe Photoshop Fix là việc cung cấp một công cụ chỉnh sửa nhanh gọn cho iPhone, dựa trên sự mạnh mẽ của Photoshop bản đầy đủ. Video Chỉnh ảnh sao cho chất - Nguồn: Mẹ Dứa's Chanel@Youtube

Pixel is Data: Đây về cơ bản là một ứng dụng sửa ảnh. Sở dĩ nói “về cơ bản” là vì ứng dụng này rất khác thường so với đa số các app có đầy rẫy trên App Store. Thay vì cho phép người dùng thu phóng kích cỡ, tinh chỉnh các thông số bằng các thanh trượt hoặc tương tự như vậy, thì ứng dụng này lại coi mỗi điểm ảnh là một thành phần riêng lẻ để kiểm soát, sắp xếp lại tùy ý. Điều đó có nghĩa là chỉ cần vài cú chạm trên màn hình, bạn có thể biến một bức ảnh bình thường thành một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Sok-edit: Đây là một ứng dụng cắt, dán, nhân đôi trực tiếp. Thay vì sắp xếp màu sắc, hình dáng gọn gàng cho các bức ảnh, ứng dụng này cung cấp cho người dùng các công cụ như: kéo và băng dính để cắt dán, kết hợp tùy ý các bức ảnh khác nhau vào làm một với mục đích cuối cùng là tạo ra những bức ảnh hài hước, sáng tạo. Ứng dụng này khá hài hước và vui nhộn. Khi bạn cắt, ghép, nhân đôi hay xoay lật, kéo dãn bất kỳ một phần tử nào trong ảnh, mỗi thao tác sẽ đi kèm với một hiệu ứng âm thanh. Do đó, việc chỉnh sửa ảnh sẽ trở nên rất vui tai. Visionist: Ứng dụng này có khá nhiều điểm tương đồng với Prisma. Chúng đều sử dụng một mạng lưới thần kinh để biến đổi những bức ảnh thành các tác phẩm rất “Art”. Điểm khác biệt chính là Visionist cho phép bạn can thiệp vào mức độ “ảo diệu” của các chỉnh sửa, còn ứng dụng Prisma thì không, và nhiều khi, Prisma sẽ cho ra các bức ảnh ảo quá đà không mong muốn. Tuy ở phiên bản miễn phí, Visionist chỉ cung cấp cho người dùng 10 hiệu ứng (ở bản trả phí là 60 hiệu ứng khác nhau, với mức giá 1,99 USD), nhưng chúng vẫn rất hữu hiệu trong việc cho ra đời các sản phẩm nghệ thuật siêu thực ảo diệu. Infltr: Ứng dụng hướng tới những người không muốn áp dụng quá nhiều bước hiệu ứng phức tạp lên bức ảnh cảu mình. Bạn chỉ cần quẹt ngang màn hình và ứng dụng sẽ tự động gợi ý những hiệu ứng đẹp cho bức ảnh. Rất đơn giản, nhanh, gọn và ngẫu hứng. DailyFocus: Ứng dụng hướng tới việc cải thiện khả năng chụp ảnh của mỗi người dùng chỉ với 5 phút mỗi ngày. App lưu trữ những video ngắn, hướng dẫn nhanh người dùng các mẹo chụp ảnh hữu ích và đơn giản. Mỗi ngày, giao diện của app này sẽ biến đổi, liệt kê ra những mẹo vặt và khuyến khích người dùng làm theo. Ứng dụng cũng sẽ thông báo để đảm bảo người dùng không quên truy cập, xem và thực hiện theo các bước mẹo được gợi ý mỗi ngày. Retrica: Ứng dụng camera này được thiết kết để đem lại sự sáng tạo, ngẫu hứng và cá tính cho những bức hình selfie nhanh hay những tấm ảnh đời thường trên iPhone. Người dùng có thể túy ý chỉnh sửa hàng tá hiệu ứng trước hoặc sau khi chụp ảnh, đều được. Ứng dụng cũng có thể gợi ý ngẫu nhiên những hiệu ứng vui vẻ, nếu bạn lười chỉnh sửa bức ảnh cưng của mình. Snapseed: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh tên tuổi này được coi như một tượng đài, biểu trưng cho sự tối giản và mạnh mẽ. Chỉ với những thao tác rất cơ bản, bạn có thể áp màu, chỉnh sáng, xóa mụn, kéo chân… và theo dõi quá trình bức ảnh thay đổi, so sánh trực tiếp với bản gốc, sau đó xuất bản một tác phẩm như ý. Càng đào sâu vào các chức năng, người dùng sẽ càng phám phá ra các hiệu ứng siêu việt, y như một phiên bản “Photoshop” dành riêng cho iPhone vậy. Sticky AI: Về cơ bản thì đây là một ứng dụng selfie. Chụp một tấm ảnh (hoặc quay nhanh một đoạn video selfie bằng cách nhấn giữ nút chụp), sau đó Sticky AI sẽ ngay lập tức tách bỏ khuôn mặt khỏi phần nền – với một độ chính xác đáng kinh ngạc. Sau đó, bạn có thể căn chỉnh, kéo dãn hoặc xoay khuôn mặt mình, rồi thêm vào một vài hiệu ứng chữ, kết hợp đổi màu nền và lập tức chia sẻ lên mạng xã hội. Famicam 64: Nếu có lúc nào đó bạn tự hỏi, công nghệ đồ họa ẩn chứa bên trong chiếc iPhone của mình liệu có thay đổi gì so với thời cởi truồng chơi game máy thùng đồ họa 64 bit không, thì Famicam 64 sẽ khai sáng cho bạn. Ứng dụng camera này sử dụng các bộ lọc thời gian thực để giả lập khuôn mặt của bạn theo phong cách giống như của những tựa game hoài cổ. Các hiệu ứng cũng cho phép người dùng thêm chữ viết, dán các hình Sticker phong cách retro, thêm khung viền cool ngầu, trước khi chia sẻ tác phẩm cuối cùng lên mạng. Adobe Photoshop Fix: Ông lớn Adobe, người hung độc tôn chuyên cung cấp giải pháp chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp cho máy tính, cũng không muốn mờ nhạt trên chiến trường di động. Ứng dụng này so với bản dành cho máy tính, có phần lược giản hơn và tập trung nhiều vào các thao tác cơ bản và cần thiết nhất. Ý tưởng đằng sau Adobe Photoshop Fix là việc cung cấp một công cụ chỉnh sửa nhanh gọn cho iPhone, dựa trên sự mạnh mẽ của Photoshop bản đầy đủ. Video Chỉnh ảnh sao cho chất - Nguồn: Mẹ Dứa's Chanel@Youtube