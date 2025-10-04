Hà Nội

Thử ngay 7 cách làm rong biển khô giòn ngon, giàu dinh dưỡng

Sống Khỏe

Rong biển khô là nguyên liệu bổ dưỡng, dễ chế biến. Từ súp, cơm cuộn đến món ăn vặt giòn rụm, 7 công thức này giúp bữa ăn thêm phong phú.

Vân Giang (Tổng hợp)
Rong biển khô ngày càng phổ biến trong bữa ăn Việt Nam, xuất hiện trong súp, cơm cuộn, món ăn vặt giòn rụm hay các món cuộn dinh dưỡng. Không chỉ ngon miệng, rong biển còn giàu vitamin A, C, K, các khoáng chất như i-ốt, canxi, sắt, magie và chất xơ. Ảnh minh họa
Nhờ hàm lượng i-ốt cao, rong biển hỗ trợ hoạt động tuyến giáp, chất xơ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, vitamin và khoáng chất tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho da và xương. Ảnh minh họa
Một món quen thuộc là súp rong biển thịt băm. Phi hành tím với dầu, xào thịt băm, thêm nước rồi nấu rong biển khoảng 3 phút, nêm gia vị vừa ăn và rắc hành lá. Món ăn thanh mát, bổ dưỡng, dễ làm, thích hợp cho bữa trưa nhẹ nhàng. Ảnh minh họa
Rong biển cuộn trứng là món ăn hấp dẫn khác. Trứng đánh đều với muối, tiêu và hành lá, chiên mỏng rồi đặt rong biển lên trên và cuộn lại. Món này vừa ngon miệng, vừa bắt mắt, phù hợp làm bữa sáng hoặc ăn nhẹ. Ảnh minh họa
Rong biển sấy tỏi là món ăn vặt được nhiều người yêu thích. Rong biển cắt nhỏ, rang khô rồi đảo cùng tỏi phi vàng, muối, đường và ớt bột. Thành phẩm giòn rụm, cay nhẹ, dùng nhâm nhi hoặc ăn kèm cơm nóng đều ngon. Ảnh minh họa
Ngoài ra, cơm cuộn Hàn Quốc (kimbap) cũng dễ làm tại nhà. Trải rong biển, dàn cơm đều, xếp trứng tráng mỏng, cà rốt, dưa chuột và xúc xích lên trên, cuộn chặt tay, cắt khoanh và rắc mè rang, bữa ăn vừa ngon vừa tiện lợi để mang đi. Ảnh minh họa
Với các món cuộn khác, ức gà cuộn rong biển là gợi ý giàu protein. Xay ức gà, ướp muối tiêu, trải rong biển, đặt thịt gà lên và cuộn tròn, áp chảo chín, rưới sốt tiêu hoặc chanh dây để tăng hương vị. Ảnh minh họa
Chả tôm cuộn rong biển là món lạ miệng khác, trộn tôm xay với hạt bắp, hành tím, muối, tiêu và bột năng, trải nhân lên rong biển, cuộn chặt và hấp 10 phút hoặc chiên vàng. Ảnh minh họa
Rong biển cuộn miến chiên giòn cũng là món ăn vặt hấp dẫn. Miến ngâm mềm, cắt ngắn, trộn gia vị, dàn lên rong biển, cuộn lại, lăn qua trứng và bột chiên giòn, chiên vàng và để ráo dầu. Ảnh minh hoạ
Những cách chế biến này không chỉ giữ trọn dinh dưỡng của rong biển mà còn mang đến sự đa dạng về hương vị, phù hợp cho nhiều bữa ăn khác nhau. Chỉ với rong biển khô, bữa ăn gia đình vừa ngon miệng, bổ dưỡng lại dễ thực hiện, trở thành lựa chọn lý tưởng cho mọi nhà. Ảnh minh họa
