Rong nho mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Rong nho, một loại thực phẩm tự nhiên từ biển cả, mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe như bảo vệ tim mạch, hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da...

Rong nho (tên khoa học: Caulerpa lentillifera) chính là một loại tảo biển có đặc điểm tương tự như những chùm tiêu xanh, hay nho xanh và còn được biết đến với biệt danh là trứng cá muối xanh.

Theo nhiều nghiên cứu, trong rong nho có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ như Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K, Canxi, Magnesium, Sắt, Kali, I-ốt, Protein, Chất xơ, Omega-3, Axit béo không bão hòa

Nhờ vào việc chứa nhiều dưỡng chất, thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ nên khi bổ sung rong nho trong thực đơn sẽ mang đến những tác dụng như:

Cung cấp dưỡng chất thiết yếu

Rong nho là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin (A, C, E, K), khoáng chất (canxi, magnesium, sắt, kali, i-ốt) và axit béo không bão hòa. Các chất dinh dưỡng này giúp duy trì sức khỏe tổng thể và hỗ trợ các chức năng cơ thể.

Giúp xương chắc khỏe

Rong nho có chứa rất nhiều protein, canxi cùng axit béo không bão hòa có trong nhóm omega 3 (DHA, EPA, ALA). Đó là các thành phẩm có khả năng kháng viêm và giúp tránh phải các bệnh lý về viêm khớp. Nhờ đó việc ăn rong nho, có thể mang lại một khung xương chắc khỏe, dẻo dai và giảm nguy cơ bị loãng xương.

Tăng cường thị lực

Rong nho khá dồi dào sắt và vitamin A. Cho nên, có tác dụng tăng cường chức năng hệ thần kinh thị giác, nâng cao thị lực. Đồng thời, khi hấp thụ rong nho thường xuyên sẽ giúp phòng chống các vấn đề về mắt như khô mắt, quáng gà,…

Rong nho biển. Ảnh minh hoạ/Internet

Giảm nguy cơ tiểu đường

Lượng lớn chất vitamin C từ rong nho có thể giúp ngăn ngừa và cải thiện các dấu hiệu của bệnh tiểu đường, bằng cách điều hòa, kiểm soát lượng đường và đặc biệt là các gốc tự do một cách hiệu quả.

Tốt cho tim mạch

Các thành phần axit béo không bão hòa AA, LA, DHA, EPA và ALA có thể làm giảm lượng cholesterol, giúp tăng sự co giãn các mạch máu. Đồng thời, những thành phần axit này còn hiệu quả trong việc ngăn ngừa oxy hóa, duy trì cấu trúc collagen trong động mạch. Từ đó, giảm nguy cơ mắc bệnh đột quỵ, xơ vữa động mạch và nhồi máu cơ tim.

Làm đẹp da

Một tác dụng của rong nho mà các chị em vô cùng yêu thích là mang lại tác động tích cực lên da, ức chế sự lão hóa da. Đặc biệt, chất béo từ rong nho có thể giúp bảo vệ màng tế bào, tăng tính đàn hồi cho thành mạch máu, qua đó giảm bớt tình trạng bị khô da.

Đồng thời ăn rong nho còn giúp gia tăng lượng collagen và chất chống oxy hóa (là 2 chất mỹ phẩm tự nhiên) để khôi phục cho tóc và làn da càng thêm khỏe mạnh.

Rong nho tươi xanh.Ảnh minh hoạ/Internet

Tốt cho tuyến giáp

Trong 100g rong nho sẽ cung cấp khoảng 1,8mg iốt. Ăn 30g rong nho mỗi ngày sẽ giúp cơ thể lượng i-ốt cần thiết cho tuyến giáp, giảm nguy cơ mắc bệnh bướu cổ.

Hỗ trợ giảm cân

Đối với những ai đang tìm kiếm một chế độ ăn kiêng lành mạnh và hiệu quả, rong nho chính là lựa chọn hoàn hảo. Với hàm lượng calo cực thấp nhưng lại giàu chất xơ, rong nho giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và hạn chế cơn thèm ăn vặt.

Không chỉ vậy, các dưỡng chất trong rong nho còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp đốt cháy năng lượng một cách hiệu quả hơn. Điều này không chỉ giúp giảm cân mà còn đảm bảo quá trình giảm cân diễn ra bền vững và không gây hại cho sức khỏe.

Điều hòa lượng đường trong máu

Rong nho có thể giúp ổn định lượng đường trong máu nhờ vào lượng chất xơ và khoáng chất có trong nó.

Rong nho tuy tốt cho sức khỏe tuy nhiên nếu bạn lạm dụng thực phẩm này làm cho cơ thể bạn sẽ bị dư thừa natri, i-ốt, có thể gặp phải một số vấn đề như rối loạn tiêu hoá, nổi mụn, bệnh cường giáp, tăng huyết áp, tim mạch...