Thu hồi loạt số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 3 công ty

Nhiều mỹ phẩm từ Hàn Quốc, Nhật Bản bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do không còn nhu cầu kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

Ngày 7/10, Cục Quản lý Dược ban hành quyết định thu hồi loạt số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 3 doanh nghiệp trong nước.

Cụ thể, Quyết định số 530/QĐ-QLD ngày 07/10/2025 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm gồm: LYZEEN Anti-aging Whitening Sun Cream SPF50+ PA++++ (số tiếp nhận 249818/24/CBMP-QLD, cấp ngày 16/9/2024).

LYZEEN Whitening Protective Spectrum Sunscreen SPF50+ PA++++ (số tiếp nhận 264798/25/CBMP-QLD, cấp ngày 24/1/2025). Cả hai sản phẩm này đều do SINDO P&G Co., Ltd (Incheon, Hàn Quốc) sản xuất.

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B, địa chỉ tại xóm Phần Đường, thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi do công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm.

Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm đối với sản phẩm Skin Aqua Tone Up UV Essence Lavender. Ảnh: SP. Nguồn Znews

Ngày 07/10/2025, Cục Quản lý Dược cũng ban hành Quyết định số 527/QĐ-QLD về việc thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Alice Cao (địa chỉ: 122F Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM; mã số doanh nghiệp 0318754672).

Cụ thể 4 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm bị thu hồi gồm: Skin Aqua Tone Up UV Essence Lavender Color; Skin Aqua Tone Up UV Essence Mint Green Color; Hadalabo Moisturizers; Hadalabo Foaming Facial Cleanser.

Tất cả sản phẩm trên đều do Rohto Pharmaceutical Co., Ltd (Nhật Bản) sản xuất và được cấp phép lưu hành trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 4/2025.

Lý do thu hồi do công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vì không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu HDK.

Theo Quyết định, Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu HDK (địa chỉ: LK197-DV04, tổ 19, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) bị thu hồi 1 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm đối với sản phẩm: Skin Aqua Tone Up UV Essence Lavender, do Rohto Pharmaceutical Co., Ltd (Osaka, Nhật Bản) sản xuất, được cấp phép lưu hành ngày 20/6/2025.

Lý do thu hồi do công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty trên có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện thu hồi theo quy định.