Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô Dung dịch vệ sinh Luxury Care

Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc đối với lô Dung dịch vệ sinh Luxury Care không đạt chất lượng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2848/QLD-MP ngày 01/10/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Danipharm; Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược mỹ phẩm SJK.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc Dung dịch vệ sinh Luxury Care - Hộp 1 chai 150 ml. Trên nhãn ghi Số tiếp nhận Phiếu công bố 9831/21/CBMP-HN, số lô 120824, NSX 120824, HSD 120827. Công ty Cổ phần Dược phẩm Danipharm (địa chỉ: Số 53, tổ 35 ngõ 183A đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược mỹ phẩm SJK (địa chỉ: Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, nay là thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) sản xuất.

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Nghệ An lấy mẫu tại quầy Công ty Cổ phần Dược phẩm và Đầu tư HDT (xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An) để kiểm tra chất lượng.

Ảnh minh họa/Internet

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Luxury Care - Hộp 1 chai 150 ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Danipharm, Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược mỹ phẩm SJK phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Luxury Care - Hộp 1 chai 150 ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/10/2025.

Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng. Ảnh chụp màn hình

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội giám sát Công ty Cổ phần Dược phẩm Danipharm, Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược mỹ phẩm SJK trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh Luxury Care - Hộp 1 chai 150 ml không đáp ứng quy định. Kiểm tra Công ty Cổ phần Dược phẩm Danipharm, Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược mỹ phẩm SJK trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/11/2025.