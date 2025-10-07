Thanh Hoá, Lâm Đồng thu hồi lô vị thuốc Hà thủ ô đỏ chế vi phạm chất lượng

Trước đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) xác định vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô đỏ chế, số đăng ký VCT- 00013-20, số lô 1020525, ngày sản xuất 05/05/2025, hạn dùng 05/05/2027, không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, chỉ tiêu “Định lượng Anthraquinon kết hợp” đã vi phạm chất lượng mức độ 2. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) sản xuất.

Theo đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền quyết định thu hồi bắt buộc trên phạm vi toàn quốc lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô đỏ chế.

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng và ngăn chặn vị thuốc cổ truyền kém chất lượng lưu hành trên thị trường, Sở Y tế Thanh Hoá yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền trên toàn tỉnh dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô chế nêu trên và biệt trữ vị thuốc cổ truyền còn tồn tại cơ sở, lập danh sách các cơ sở kinh doanh, sử dụng, cá nhân (nếu có) đã mua, liên hệ và tiếp nhận sản phẩm được trả về, trả về cơ sở cung cấp. Báo cáo kết quả về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y - Dược) trước ngày 30/10/2025.

Sở Y tế Thanh Hoá cũng giao Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa trực tiếp giám sát, theo dõi việc xử lý lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô chế nêu trên (trong quá trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng). Các phòng chức năng của Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo này; Xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành; UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng vị thuốc cổ truyền và người dân trên địa bàn được biết để không buôn bán, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô chế có các dấu hiệu như trên; Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tăng cường kiểm tra và xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược liệu và cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh ngưng ngay việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng lô vị thuốc Hà thủ ô đỏ chế vi phạm chất lượng nêu trên.

Theo đó, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở phải biệt trữ lượng thuốc còn tồn, lập danh sách các đơn vị, cá nhân đã mua (nếu có), tiếp nhận sản phẩm thu hồi và hoàn trả cho nhà cung cấp, đồng thời báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế trước ngày 10/10/2025.

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng tăng cường giám sát chất lượng dược liệu, lấy mẫu kiểm nghiệm trên địa bàn, đặc biệt đối với các dược liệu vi phạm chất lượng.

Các Phòng Văn hóa – Xã hội cấp phường, xã, đặc khu phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dược liệu và khám, chữa bệnh y học cổ truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Phòng Kiểm tra – Pháp chế tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.