Sống Khỏe

Thanh Hoá, Lâm Đồng thu hồi lô vị thuốc Hà thủ ô đỏ chế vi phạm chất lượng

Mới đây, Sở Y tế các tỉnh Thanh Hoá, Lâm Đồng thông báo thu hồi vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô đỏ chế vi phạm chất lượng mức độ 2.

Bình Nguyên

Trước đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) xác định vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô đỏ chế, số đăng ký VCT- 00013-20, số lô 1020525, ngày sản xuất 05/05/2025, hạn dùng 05/05/2027, không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, chỉ tiêu “Định lượng Anthraquinon kết hợp” đã vi phạm chất lượng mức độ 2. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) sản xuất.

Theo đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền quyết định thu hồi bắt buộc trên phạm vi toàn quốc lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô đỏ chế.

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng và ngăn chặn vị thuốc cổ truyền kém chất lượng lưu hành trên thị trường, Sở Y tế Thanh Hoá yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền trên toàn tỉnh dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô chế nêu trên và biệt trữ vị thuốc cổ truyền còn tồn tại cơ sở, lập danh sách các cơ sở kinh doanh, sử dụng, cá nhân (nếu có) đã mua, liên hệ và tiếp nhận sản phẩm được trả về, trả về cơ sở cung cấp. Báo cáo kết quả về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y - Dược) trước ngày 30/10/2025.

Ảnh minh hoạ/Internet

Sở Y tế Thanh Hoá cũng giao Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa trực tiếp giám sát, theo dõi việc xử lý lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô chế nêu trên (trong quá trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng). Các phòng chức năng của Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo này; Xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành; UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng vị thuốc cổ truyền và người dân trên địa bàn được biết để không buôn bán, sử dụng lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô chế có các dấu hiệu như trên; Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tăng cường kiểm tra và xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược liệu và cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh ngưng ngay việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng lô vị thuốc Hà thủ ô đỏ chế vi phạm chất lượng nêu trên.

Theo đó, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở phải biệt trữ lượng thuốc còn tồn, lập danh sách các đơn vị, cá nhân đã mua (nếu có), tiếp nhận sản phẩm thu hồi và hoàn trả cho nhà cung cấp, đồng thời báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế trước ngày 10/10/2025.

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng tăng cường giám sát chất lượng dược liệu, lấy mẫu kiểm nghiệm trên địa bàn, đặc biệt đối với các dược liệu vi phạm chất lượng.

Các Phòng Văn hóa – Xã hội cấp phường, xã, đặc khu phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dược liệu và khám, chữa bệnh y học cổ truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Phòng Kiểm tra – Pháp chế tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô Dung dịch vệ sinh Luxury Care

Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc đối với lô Dung dịch vệ sinh Luxury Care không đạt chất lượng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2848/QLD-MP ngày 01/10/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Danipharm; Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược mỹ phẩm SJK.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc Dung dịch vệ sinh Luxury Care - Hộp 1 chai 150 ml. Trên nhãn ghi Số tiếp nhận Phiếu công bố 9831/21/CBMP-HN, số lô 120824, NSX 120824, HSD 120827. Công ty Cổ phần Dược phẩm Danipharm (địa chỉ: Số 53, tổ 35 ngõ 183A đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược mỹ phẩm SJK (địa chỉ: Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, nay là thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) sản xuất.

Công ty Cổ phần Vinamake bị thu hồi toàn quốc 3 mỹ phẩm giả

2 loại dầu gội đầu, 1 loại dung dịch vệ sinh phụ nữ của Công ty Cổ phần Vinamake bị Cục Quản lý Dược thu hồi do xác định là hàng giả.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2867/QLD-MP ngày 06/10/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Cổ phần Vinamake.

Cụ thể, đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với 03 sản phẩm:

Hà Nội thu hồi thuốc viên nén Hurmat 25mg do vi phạm mức độ 3

Sở Y tế Hà Nội vừa có thông báo thu hồi trên địa bàn Hà Nội và các cơ sở đã mua lô thuốc viên nén Hurmat 25mg (Captopril 25mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Thực hiện Công văn số 2580/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3, Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi trên địa bàn Hà Nội và các cơ sở đã mua lô thuốc viên nén Hurmat 25mg (Captopril 25mg).

Cụ thể, thuốc viên nén Hurmat 25mg (Captopril 25mg), số GĐKLH: GC-283- 17, số lô A8B100, ngày SX 1/2/2024, HD 1/2/2026 do Công ty TNHH Medochemie Viễn Đông sản xuất (địa chỉ: Số 40 đường số 6 Khu Công Nghiệp Vietnam Singapore II, phường Hoà Phú, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ). Lý do thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính Captopril Disulfid.

