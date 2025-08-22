Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em do chứa Methylparaben

Cục Quản lý Dược vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml của Công ty Cổ phần Ellie.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2420/QLD-MP ngày 21/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml.

Lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 2083/22/CBMPHCM, số lô 0426230724, NSX 23/07/2024, HSD 23/07/2027. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Ellie (địa chỉ: Lô C6- 2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM, nay là Lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi là do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở An toàn thực phẩm TP HCM lấy mẫu tại CoopXtra Tân Phong – SC Vivo – Tầng 2-3 TTTM SC Vivo City tại địa chỉ: 1058 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7 (cũ), TP HCM để kiểm tra chất lượng.

1-8017.jpg

Công văn của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi sản phẩm - Ảnh chụp màn hình.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Về phía Công ty Cổ phần Ellie phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/9/2025.

Ảnh chụp màn hình rao bán sản phẩm nước súc miệng Lesgo trên mạng/Nguồn HNM

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP HCM giám sát Công ty Cổ phần Ellie trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml không đáp ứng quy định; Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2083/22/CBMP-HCM theo quy định tại điểm b Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT; Kiểm tra Công ty Cổ phần Ellie trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/10/2025.

#thu hồi sản phẩm mỹ phẩm #nước súc miệng trẻ em #Cục Quản lý Dược #công ty Cổ phần Ellie #thu hồi chai 150ml #Methylparaben trong mỹ phẩm

Bài liên quan

Kiến thức cần biết

Thu hồi loạt mỹ phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) mới đây đã có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, ngày 8/11, đơn vị đã ban hành thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Hương Ly Ly - hộp 1 chai 100ml (số lô: 010622; ngày sản xuất: 11/6/2022; hạn sử dụng: 10/6/2025; số công bố 101/20/CBMP-NĐ). Sản phẩm do Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên (có địa chỉ tại lô H6 đường D5, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) sản xuất.
Việc thu hồi trên căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm mỹ phẩm thuộc lô hàng trên, do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Nghệ An lấy mẫu tại quầy thuốc chi nhánh dược phẩm huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An). Kết quả cho thấy, mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore

Bộ Y tế vừa có thông báo thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore - tuýp 120g do mẫu kiểm nghiệm chứa "chất lạ".

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), vừa ban hành thông báo số 2400/QLD-MP ngày 19/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore) - tuýp 120g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 000138/21/CBMP-HCM, số lô HM25, NSX 02/01/2025, HSD 02/01/2028. Sản phẩm do Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Thịnh, (địa chỉ: 30/110 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và đóng gói.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng

Mẫu sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (hộp 250g) của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Khang Hưng Thịnh vừa bị thu hồi toàn quốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2283/QLD-MP ngày 07/8/2025 thông báo thu hồi mẫu sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (hộp 250g).

Cụ thể, Cục Quản lý Dược gửi thông báo tới các Sở Y tế các tỉnh, thành phố, đề nghị thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (hộp 250g). Trên nhãn ghi thông tin: Số lô DW010525, NSX 09/05/2025, HSD 36 tháng kể từ ngày sản xuất, Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh (địa chỉ: 568 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP HCM).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lợi ích của sò huyết

Lợi ích của sò huyết

Sò huyết còn gọi là sò trứng hay sò tròn, chứa nhiều chất dinh dưỡng với nguồn chất đạm phong phú, ít mỡ, nhiều chất khoáng… rất tốt cho sức khỏe.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lợi ích của sò huyết

Lợi ích của sò huyết

Sò huyết còn gọi là sò trứng hay sò tròn, chứa nhiều chất dinh dưỡng với nguồn chất đạm phong phú, ít mỡ, nhiều chất khoáng… rất tốt cho sức khỏe.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Gan có vai trò thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để duy trì sức khỏe con người. Nhận biết triệu chứng ở giai đoạn sớm có thể giúp chẩn đoán, điều trị kịp thời.