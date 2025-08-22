Thu hồi lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em do chứa Methylparaben

Cục Quản lý Dược vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml của Công ty Cổ phần Ellie.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2420/QLD-MP ngày 21/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml.

Lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 2083/22/CBMPHCM, số lô 0426230724, NSX 23/07/2024, HSD 23/07/2027. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Ellie (địa chỉ: Lô C6- 2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM, nay là Lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi là do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở An toàn thực phẩm TP HCM lấy mẫu tại CoopXtra Tân Phong – SC Vivo – Tầng 2-3 TTTM SC Vivo City tại địa chỉ: 1058 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7 (cũ), TP HCM để kiểm tra chất lượng.

Công văn của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi sản phẩm - Ảnh chụp màn hình.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Về phía Công ty Cổ phần Ellie phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/9/2025.

Ảnh chụp màn hình rao bán sản phẩm nước súc miệng Lesgo trên mạng/Nguồn HNM

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP HCM giám sát Công ty Cổ phần Ellie trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml không đáp ứng quy định; Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 2083/22/CBMP-HCM theo quy định tại điểm b Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT; Kiểm tra Công ty Cổ phần Ellie trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/10/2025.