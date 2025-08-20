Hà Nội

Sống Khỏe

Thu hồi lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore

Bộ Y tế vừa có thông báo thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore - tuýp 120g do mẫu kiểm nghiệm chứa "chất lạ".

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), vừa ban hành thông báo số 2400/QLD-MP ngày 19/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore) - tuýp 120g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 000138/21/CBMP-HCM, số lô HM25, NSX 02/01/2025, HSD 02/01/2028. Sản phẩm do Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Thịnh, (địa chỉ: 30/110 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và đóng gói.

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ảnh minh họa/Internet

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore) - tuýp 120g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Thịnh phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore) - tuýp 120g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 18/9/2025.

1.jpg
Thông báo thu hồi sản phẩm của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP HCM giám sát Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Thịnh trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore không đáp ứng quy định. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 000138/21/CBMPHCM theo quy định tại điểm b Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT;

Kiểm tra Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Thịnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 03/10/2025.

