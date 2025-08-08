Hà Nội

Sống Khỏe

Thu hồi Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng

Mẫu sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (hộp 250g) của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Khang Hưng Thịnh vừa bị thu hồi toàn quốc.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2283/QLD-MP ngày 07/8/2025 thông báo thu hồi mẫu sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (hộp 250g).

Cụ thể, Cục Quản lý Dược gửi thông báo tới các Sở Y tế các tỉnh, thành phố, đề nghị thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (hộp 250g). Trên nhãn ghi thông tin: Số lô DW010525, NSX 09/05/2025, HSD 36 tháng kể từ ngày sản xuất, Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh (địa chỉ: 568 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP HCM).

Lý do thu hồi, sản phẩm không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (hộp 250g) tại Shop Thanh Vân (Địa chỉ: số 695, Điện Biên Phủ, khóm 6, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nay là số 695, Điện Biên Phủ, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để kiểm nghiệm.

Công thức sản phẩm ghi trên nhãn không có Methylparaben và Propylparaben, nhưng kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu sản phẩm có chứa các thành phần này.

Bên cạnh đó, qua xác minh thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại địa chỉ 568 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP HCM không tồn tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Khang Hưng Thịnh.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (hộp 250g) nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này;

Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (hộp 250g) nêu trên; Tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng;

Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (hộp 250g) không rõ nguồn gốc xuất xứ nêu trên; Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Công văn của Cục Quản lý Dược - Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Sở Y tế TP HCM khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tiến hành kiểm tra Shop Thanh Vân, Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (hộp 250g) xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và nguồn gốc các sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

