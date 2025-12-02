Thu hồi gần 5.000m2 'đất vàng' ở Sầm Sơn của Công ty Vũ Phong

Lý do thu hồi đất được UBND tỉnh Thanh Hóa phát đi là do Công ty vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa phát đi thông báo về việc thu hồi đất Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vũ Phong.

Ảnh minh hoạ.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 1371/TTr-SNNMT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vũ Phong với diện tích đất thu hồi là 4.740,3 m2 tại thửa đất số 615, tờ bản đồ số 33, bản đồ địa chính phường Quảng Cư cũ (khu đất được UBND tỉnh Thanh Hoá cho thuê theo Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số CK 589788 ngày 26/01/2018).

Lý do thu hồi đất được UBND tỉnh Thanh Hóa phát đi là do vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, đất được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Chính quyền Thanh Hoá yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vũ Phong và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất trong 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vũ Phong có mã số doanh nghiệp 2800582583. Địa chỉ tại số 29, đường Hai Bà Trung, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.