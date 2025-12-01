Hà Nội sắp đấu giá 52 lô đất, khởi điểm 3 triệu đồng/m2

Thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa 52 lô đất ở tại xã Đại Xuyên ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 3 triệu đồng/m2.

Ngày 01/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 52 lô đất ở tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội.

Theo đó, 52 lô đất có diện tích 88 - 176 m², với mức giá khởi điểm 3 - 4 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 27/11 đến 17h ngày 10/12 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đại Xuyên và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Hình minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 27/11 đến 17h ngày 10/12 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h30, ngày 13/12 tại hội trường UBND xã Minh Tân (cũ), địa chỉ: thôn Thành Lập 2, xã Đại Xuyên.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

