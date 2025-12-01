Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Hà Nội sắp đấu giá 52 lô đất, khởi điểm 3 triệu đồng/m2

Thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa 52 lô đất ở tại xã Đại Xuyên ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 3 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 01/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 52 lô đất ở tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội.

Theo đó, 52 lô đất có diện tích 88 - 176 m², với mức giá khởi điểm 3 - 4 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 27/11 đến 17h ngày 10/12 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đại Xuyên và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

bdau-gia-1761009097324618677939.jpg
Hình minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 27/11 đến 17h ngày 10/12 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h30, ngày 13/12 tại hội trường UBND xã Minh Tân (cũ), địa chỉ: thôn Thành Lập 2, xã Đại Xuyên.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đấu giá #đất ở #bất động sản #Hà Nội #tăng nguồn thu

Bài liên quan

Bất động sản

Cao Bằng sắp đấu giá 10 lô đất, khởi điểm gần 23 triệu đồng/m2

Tỉnh Cao Bằng chuẩn bị đấu giá 10 lô đất ở tại khu tái định cư 1, tổ dân phố Sông Hiến 9 (phường Thục Phán), khởi điểm gần 23 triệu đồng/m2.

Ngày 28/11, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng) cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất ở tại khu tái định cư 1, tổ dân phố Sông Hiến 9, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Được biết, các lô đất thuộc dãy A7, mỗi lô có diện tích 253m², mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hà Tĩnh chuẩn bị đấu giá 15 mỏ khoáng sản

Tỉnh Hà Tĩnh sắp đưa hàng loạt mỏ khoáng sản ra đấu giá, gồm có 12 mỏ đất, 2 mỏ cát xây dựng và 1 mỏ cát, sỏi lòng sông.

Ngày 27/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang triển khai việc tổ chức đấu giá 15 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để đáp ứng nhu cầu nguồn cung trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo đó, 15 mỏ khoáng sản (12 mỏ đất san lấp, 2 mỏ cát xây dựng và 1 mỏ cát, sỏi) được chia làm 2 đợt đấu giá. Trong đó, đợt 1 có 8 mỏ khoáng sản, đợt 2 có 7 mỏ khoáng sản. Tất cả các mỏ đều chưa có kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới