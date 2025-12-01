Hà Nội sắp đấu giá 52 lô đất, khởi điểm 3 triệu đồng/m2

Ngày 01/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 52 lô đất ở tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội.
Theo đó, 52 lô đất có diện tích 88 - 176 m², với mức giá khởi điểm 3 - 4 triệu đồng/m2.
Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 27/11 đến 17h ngày 10/12 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đại Xuyên và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.
Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 27/11 đến 17h ngày 10/12 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.
Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h30, ngày 13/12 tại hội trường UBND xã Minh Tân (cũ), địa chỉ: thôn Thành Lập 2, xã Đại Xuyên.
Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.
>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội: