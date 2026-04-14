Dừng lưu thông cầu treo Đò Rô 3 tháng để sửa chữa

Cầu treo Đò Rô (Nghệ An) xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lũ sẽ tạm dừng lưu thông khoảng 3 tháng để sửa chữa, người dân phải di chuyển vòng xa hơn khoảng 5km.

Ngày 14/4, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) cho biết, từ ngày 13/4, địa phương đã tạm dừng người và phương tiện qua lại cầu treo Đò Rô bắc qua sông Con để phục vụ công tác sửa chữa do công trình xuống cấp nghiêm trọng.

Theo kế hoạch, việc sửa chữa dự kiến kéo dài khoảng 3 tháng, sau đó cầu sẽ được đưa vào sử dụng trở lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Cầu treo Đò Rô (xã Nghĩa Đồng, Nghệ An) xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên buộc phải tạm dừng lưu thông để sửa chữa. (ảnh Tiền Phong)

Cầu treo Đò Rô được xây dựng từ năm 2010, dài gần 195m, rộng 2m, tải trọng 2,5 tấn, là tuyến giao thông quan trọng nối hai xã Nghĩa Bình và Nghĩa Đồng (cũ), giúp người dân đi lại, giao thương thuận tiện. Tuy nhiên, sau hơn 15 năm khai thác, đặc biệt là sau đợt mưa lũ lớn cuối tháng 9/2025 do bão số 10, công trình đã bị hư hỏng nặng.

Ghi nhận cho thấy, một phần mố cầu bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa kết cấu trụ tháp; đất xung quanh chân cột bị cuốn trôi, để lộ móng trụ; nhiều vị trí xuất hiện vết nứt có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống lòng sông, tiềm ẩn mất an toàn khi lưu thông.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, hạn chế phương tiện ô tô qua cầu, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có phương án sửa chữa.

Theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, cầu treo Đò Rô được bố trí khoảng 3,5 tỷ đồng để khắc phục hư hỏng, trong tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng sửa chữa các cầu treo bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn.

Trong đợt sửa chữa này, ngoài gia cố mố, móng trụ, đơn vị thi công sẽ thực hiện nhiều hạng mục như sơn lại khung thép, bảo dưỡng hệ thống cáp, thay mới mặt cầu, siết bổ sung bu lông, chỉnh sửa lan can và khắc phục lún đường dẫn.

Trong thời gian thi công, người dân phải di chuyển qua cầu Sen, với quãng đường dài hơn khoảng 5km so với trước.