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Kinh doanh - Địa ốc

Thông mặt bằng sau một thập kỷ, nút giao Phạm Tu - Xa La chạy đua về đích

Sau gần 10 năm vướng giải phóng mặt bằng, dự án nút giao Phạm Tu - Xa La (Hà Nội) đã được thông mặt bằng, các nhà thầu đang tăng tốc thi công để hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Theo Lê Hải/VOV
Dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An được triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), có tổng mức đầu tư hơn 1.920 tỷ đồng. Dự án gồm hai tuyến chính, trong đó tuyến số 1 dài hơn 2,5km, mặt cắt ngang rộng 53,5m; tuyến số 5 dài hơn 1,1km, rộng 20,5m.

Dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An được triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), có tổng mức đầu tư hơn 1.920 tỷ đồng. Dự án gồm hai tuyến chính, trong đó tuyến số 1 dài hơn 2,5km, mặt cắt ngang rộng 53,5m; tuyến số 5 dài hơn 1,1km, rộng 20,5m.

Phần lớn các hạng mục của dự án đã được hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều năm trước. Tuy nhiên, hạng mục cầu vượt tại nút giao Phạm Tu - đường 70 với tổng mức đầu tư gần 786 tỷ đồng đã phải tạm dừng thi công từ năm 2018 do những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng.

Phần lớn các hạng mục của dự án đã được hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều năm trước. Tuy nhiên, hạng mục cầu vượt tại nút giao Phạm Tu - đường 70 với tổng mức đầu tư gần 786 tỷ đồng đã phải tạm dừng thi công từ năm 2018 do những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng.

Nằm ngay cạnh Bệnh viện K Tân Triều, nút giao Phạm Tu - đường 70 nhiều năm qua trở thành một trong những &quot;điểm đen&quot; ùn tắc của khu vực phía Nam Thủ đô. Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông dày đặc khiến tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra. Trong khi đó, phần cầu vượt đã thi công dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm, tạo nên hình ảnh nhếch nhác giữa khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Nằm ngay cạnh Bệnh viện K Tân Triều, nút giao Phạm Tu - đường 70 nhiều năm qua trở thành một trong những "điểm đen" ùn tắc của khu vực phía Nam Thủ đô. Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông dày đặc khiến tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra. Trong khi đó, phần cầu vượt đã thi công dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm, tạo nên hình ảnh nhếch nhác giữa khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Trong nhiều năm, phần cầu vượt thi công dang dở bị bỏ hoang do vướng một đoạn &quot;đường cụt&quot; chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn khiến việc kết nối giao thông khu vực gặp nhiều khó khăn.

Trong nhiều năm, phần cầu vượt thi công dang dở bị bỏ hoang do vướng một đoạn "đường cụt" chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn khiến việc kết nối giao thông khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân khiến dự án đình trệ kéo dài xuất phát từ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đầu tháng 4/2026, UBND phường Thanh Liệt phối hợp với UBND phường Hà Đông triển khai thu hồi đất phục vụ dự án nút giao Phạm Tu - Xa La có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến dự án đình trệ kéo dài xuất phát từ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đầu tháng 4/2026, UBND phường Thanh Liệt phối hợp với UBND phường Hà Đông triển khai thu hồi đất phục vụ dự án nút giao Phạm Tu - Xa La có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Toàn bộ 59 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nút giao Phạm Tu - Xa La đã hoàn tất ký biên bản bàn giao đất, hoàn thành sớm 15 ngày so với yêu cầu của thành phố. Tổng diện tích thu hồi hơn 50.910m², trong đó diện tích đất ở của các hộ gia đình, cá nhân chiếm hơn 8.401m². Việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau nhiều năm vướng mắc đã tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp nhận mặt bằng sạch, huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Toàn bộ 59 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nút giao Phạm Tu - Xa La đã hoàn tất ký biên bản bàn giao đất, hoàn thành sớm 15 ngày so với yêu cầu của thành phố. Tổng diện tích thu hồi hơn 50.910m², trong đó diện tích đất ở của các hộ gia đình, cá nhân chiếm hơn 8.401m². Việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau nhiều năm vướng mắc đã tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp nhận mặt bằng sạch, huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng sạch, chủ đầu tư và các nhà thầu đã lập tức huy động nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công trở lại. Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trong những ngày cuối tháng 6/2026 cho thấy, trên công trường, máy xúc, xe chuyên dụng cùng hàng chục công nhân hoạt động liên tục để thi công những hạng mục đầu tiên của công trình.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng sạch, chủ đầu tư và các nhà thầu đã lập tức huy động nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công trở lại. Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trong những ngày cuối tháng 6/2026 cho thấy, trên công trường, máy xúc, xe chuyên dụng cùng hàng chục công nhân hoạt động liên tục để thi công những hạng mục đầu tiên của công trình.

Khối lượng lớn sắt thép, vật liệu xây dựng được tập kết tại nhiều vị trí. Không khí thi công diễn ra khẩn trương với nhiều mũi triển khai đồng thời nhằm bù lại quãng thời gian chậm trễ kéo dài trước đó.

Khối lượng lớn sắt thép, vật liệu xây dựng được tập kết tại nhiều vị trí. Không khí thi công diễn ra khẩn trương với nhiều mũi triển khai đồng thời nhằm bù lại quãng thời gian chậm trễ kéo dài trước đó.

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, công nhân vẫn miệt mài làm việc, tập trung hàn, gia công các khối thép phục vụ thi công trụ cầu.

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, công nhân vẫn miệt mài làm việc, tập trung hàn, gia công các khối thép phục vụ thi công trụ cầu.

Khối lượng lớn vật liệu xây dựng, sắt thép và các cấu kiện phục vụ thi công được tập kết tại công trường.

Khối lượng lớn vật liệu xây dựng, sắt thép và các cấu kiện phục vụ thi công được tập kết tại công trường.

Khi hoàn thành, nút giao Phạm Tu - đường 70 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực lưu thông trên trục đường 70, giảm áp lực giao thông cho các tuyến Nguyễn Xiển, Xa La, Phúc La và khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Khi hoàn thành, nút giao Phạm Tu - đường 70 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực lưu thông trên trục đường 70, giảm áp lực giao thông cho các tuyến Nguyễn Xiển, Xa La, Phúc La và khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

#nút giao Phạm Tu - Xa La

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