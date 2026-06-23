Thông mặt bằng sau một thập kỷ, nút giao Phạm Tu - Xa La chạy đua về đích

Toàn bộ 59 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nút giao Phạm Tu - Xa La đã hoàn tất ký biên bản bàn giao đất, hoàn thành sớm 15 ngày so với yêu cầu của thành phố. Tổng diện tích thu hồi hơn 50.910m², trong đó diện tích đất ở của các hộ gia đình, cá nhân chiếm hơn 8.401m². Việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau nhiều năm vướng mắc đã tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp nhận mặt bằng sạch, huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.