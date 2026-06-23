Thông mặt bằng sau một thập kỷ, nút giao Phạm Tu - Xa La chạy đua về đích

Lý do Apple tăng giá hàng loạt sản phẩm do... khan hiếm chip nhớ
CEO Tim Cook cho biết Apple đang lên kế hoạch tăng giá bán các sản phẩm nhằm bù đắp chi phí chip nhớ và chip lưu trữ ngày càng tăng.
Sau gần 10 năm vướng giải phóng mặt bằng, dự án nút giao Phạm Tu - Xa La (Hà Nội) đã được thông mặt bằng, các nhà thầu đang tăng tốc thi công để hoàn thành trước ngày 31/12/2026.
CEO Tim Cook cho biết Apple đang lên kế hoạch tăng giá bán các sản phẩm nhằm bù đắp chi phí chip nhớ và chip lưu trữ ngày càng tăng.
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Quyết định xử phạt từ UBCKNN không chỉ phơi bày sai phạm trong việc sử dụng dòng tiền từ kênh trái phiếu của DIG.
Inditex vừa công bố doanh thu hè tăng mạnh nhờ mô hình thời trang nhanh, chứng minh sức hút lớn ngay cả khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu do lạm phát.
CEO Tim Cook cho biết Apple đang lên kế hoạch tăng giá bán các sản phẩm nhằm bù đắp chi phí chip nhớ và chip lưu trữ ngày càng tăng.
Năm 2025, dù đã có lãi tăng, CTCP Nước Aqua One đang đối mặt với áp lực tài chính đè nặng khi tổng nợ phải trả vượt mốc 6.600 tỷ đồng và lỗ lũy kế kéo dài.
UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính PSI và BVSC do để xảy ra tình trạng khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản.
Quyết định xử phạt từ UBCKNN không chỉ phơi bày sai phạm trong việc sử dụng dòng tiền từ kênh trái phiếu của DIG.
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