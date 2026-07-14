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Kinh doanh - Địa ốc

Những sai lầm khi chọn vị trí đặt tủ lạnh làm ảnh hưởng sức khỏe và tài lộc

Thay vì đặt tùy tiện, việc thấu hiểu những vị trí "đắc địa" và tránh điểm xung khắc của tủ lạnh sẽ giúp tổ ấm luôn ngập tràn vận may, tài lộc lẫn sức khỏe.

Bảo Châu

Trong mỗi gia đình, chiếc tủ lạnh không chỉ đơn thuần là nơi bảo quản thức ăn mà còn được ví như góc tụ tài, tượng trưng cho sự no ấm và sung túc của cả nhà. Vì tủ lạnh phải cắm điện và hoạt động liên tục suốt ngày đêm, luồng năng lượng xung quanh nó luôn chuyển động.

Do đó, việc tìm một vị trí vừa tiện sử dụng, vừa hợp phong thủy là điều rất quan trọng. Nếu đặt đúng chỗ, gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, ngược lại nếu vô tình đặt vào những góc "cấm địa", cuộc sống rất dễ gặp trắc trở, tiền bạc trong nhà cũng dễ bị hao hụt.

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Ảnh minh hoạ

Theo các chuyên gia phong thủy, hai hướng tốt nhất để quay cửa tủ lạnh là hướng Bắc và hướng Đông Nam. Đây là những hướng lành, giúp đón nhận nhiều năng lượng tích cực, mang lại sự bình an và may mắn cho gia chủ. Bên cạnh đó, vì tủ lạnh là thiết bị điện tử tỏa nhiệt và có độ rung khi chạy máy, bạn nên ưu tiên đặt tủ ở những nơi bằng phẳng, chắc chắn và thông thoáng để máy vận hành ổn định, không làm xáo trộn không khí trong nhà.

Một trong những lỗi phổ biến mà nhiều nhà mắc phải là đặt tủ lạnh đối diện với cửa nhà vệ sinh hoặc nhà tắm. Nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt, chứa nhiều vi khuẩn và luồng khí không tốt. Khi bạn mở tủ lạnh - nơi chứa đồ ăn thức uống cho cả nhà mà lại hướng thẳng vào nhà vệ sinh thì không chỉ mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe dưới góc độ khoa học, mà theo phong thủy, điều này còn dễ kéo theo những điều xui xẻo, làm giảm sút vận may của các thành viên.

Một vị trí kiêng kỵ khác là đặt tủ lạnh đối diện bếp nấu. Bếp lửa mang tính Hỏa (nóng), trong khi tủ lạnh lại mang tính Hàn (lạnh). Khi để hai thứ này "đối đầu" trực diện, sự xung khắc giữa nóng và lạnh sẽ tạo ra tâm lý bức bối, dễ khiến các thành viên trong nhà trở nên nóng nảy, hay xảy ra tranh cãi, bất hòa. Để vừa tốt cho phong thủy lại vừa bảo vệ tuổi thọ cho máy móc, bạn nên xếp đặt tủ lạnh cách xa bếp nấu ít nhất từ một đến hai mét.

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Một vị trí kiêng kỵ trong phong thuỷ là đặt tủ lạnh đối diện bếp nấu. (Ảnh: Vietnam Decor)

Với những ngôi nhà có diện tích khiêm tốn, nhiều người thường tận dụng góc trống dưới gầm cầu thang để đặt tủ lạnh. Tuy nhiên, đây là một lựa chọn không hề tốt. Gầm cầu thang là nơi tối tăm, chật hẹp và dễ bị ẩm mốc. Đặt tủ lạnh ở đây sẽ khiến máy không có không gian để thoát hơi nóng, rất nhanh hỏng. Về mặt phong thủy, góc khuất này tích tụ nhiều năng lượng xấu, dễ khiến gia chủ gặp phải những chuyện thị phi, tai tiếng không đáng có.

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Đặt tủ lạnh ở gầm cầu thang có thể tích tụ nhiều năng lượng xấu. (Ảnh: Houzz)

Đối với phòng ngủ, việc đặt một chiếc tủ lạnh nhỏ để tiện sử dụng cũng là điều nên tránh. Tiếng động phát ra từ máy và sóng điện từ có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Hơn nữa, không khí lạnh từ tủ lạnh tỏa ra liên tục sẽ làm giảm nhiệt độ phòng một cách không tự nhiên, vừa không tốt cho sức khỏe, vừa tạo cảm giác lạnh lẽo trong không gian nghỉ ngơi. Thay vào đó, bạn nên giữ phòng ngủ thông thoáng, có thể dùng thêm tinh dầu bưởi hoặc sả để không gian thêm ấm cúng, thư thái.

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Không khí từ tủ lạnh nhỏ để trong phòng có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. (Ảnh: Eco Actions from The Home Depot)

Hiện nay, không ít gia đình sắm thêm chiếc tủ lạnh thứ hai để ở phòng khách cho tiện tiếp khách. Tuy nhiên, phòng khách là nơi đón khí vào nhà, việc đặt tủ lạnh ở đây cần hết sức lưu ý. Nếu bạn đặt tủ lạnh ở hướng Đông Nam của phòng khách thì có thể giúp kích hoạt thêm may mắn về tiền tài. Dù vậy, bạn tuyệt đối không được đặt tủ lạnh ngay gần cửa ra vào hoặc đối diện thẳng với cửa chính. Việc mở tủ lạnh ngay lối đi lại chẳng khác nào phơi bày của cải ra ngoài, rất dễ khiến tiền bạc trong nhà hao tán, công việc và tài lộc của gia đình cũng vì thế mà gặp trì trệ.

Có thể thấy, việc sắp xếp một thiết bị quen thuộc như tủ lạnh hóa ra lại có ảnh hưởng không nhỏ đến không khí và vận may của cả gia đình. Đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ trong cách bố trí, dịch chuyển chiếc tủ sang một góc thích hợp hơn, bạn đã có thể vừa bảo vệ tuổi thọ cho thiết bị, vừa tạo ra một không gian sống hài hòa, thoải mái. Tổ ấm chỉ thực sự trọn vẹn khi mọi vật dụng được đặt đúng chỗ, giúp tinh thần các thành viên luôn vui vẻ, từ đó may mắn và tài lộc cũng tự khắc gõ cửa ghé thăm.

Mời quý độc giả xem video: Nhà ở riêng lẻ: Từ thói quen đến xây dựng có trách nhiệm/ Nguồn: VTV24
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